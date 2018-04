Lecce | genitori distratti per un selfie | bimbo nel passeggino finisce in mare

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 aprile 2018) Lo splendido lungodi Porto Cesareo, l’Isola dei Conigli sullo sfondo e qualche secondo di troppo per scegliere l’inquadratura perfetta. La distrazione dadi una giovane coppia pugliese poteva trasformarsi in tragedia. Impegnati a fissare quel momento in una foto, i due hanno perso di vista ilcon il loro bambino che, lasciato senza freno e spinto dal vento, ha iniziato a camminare ed è caduto nelle acque del Porto Vecchio. I due non si sono accorti di nulla, ma alla scena ha assistito un passante che è intervenuto ed è riuscito a recuperare il piccolo. La vicenda è stata riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia. Dopo l’intervento del passante, il piccolo è stato portato in un bar vicino e visitato dai medici del 118 arrivati sul posto. Per il neonato solo tanto spavento ma nessuna conseguenza. L'articoloper un: ...