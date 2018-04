Lecce | Catania e Trapani | lotta per il primato

Risultati Serie C Girone C - il Lecce si ferma ancora : Catania e Trapani sempre più vicine [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

Serie C : il Lecce ko - Catania e Trapani si fanno sotto. Prosegue il duello fra Livorno e Siena : ROMA - La primavera, nel calcio, è da sempre il momento della verità per i campionati. E pare proprio non sottrarsi a questa regola neppure la Serie C, che ha mandato in scena la 32esima giornata, il ...

Risultati Serie C Girone C - il Catania mette pressione al Lecce : che blitz del Catanzaro [FOTO] : 1/22 LaPresse ...

Serie C - esulta il Lecce! Due belle notizie : flop del Catania e super sorpresa Video : Il Bisceglie si conferma bestia nera delle big del campionato di #Serie C. Dopo il pareggio ottenuto sul campo del Trapani, i pugliesi sono riusciti a bloccare sul pareggio anche i più quotati avversari del #Catania. Un Bisceglie che si è presentato molto aggressivo nel primo tempo, conquistando pure un rigore, poi sbagliato. Nel secondo tempo, Bisceglie più lento nella manovra e Catania che ne approfitta, passando in vamtaggio con Barisic. Il ...

Risultati Serie C - classifica e prossimo turno : il Catania mette pressione al Lecce - baratro Reggina : Risultati Serie C, Risultati, classifica e prossimo turno – Importanti indicazioni nella gara di campionato di Serie C, soprattutto per le zone alte della classifica. Il Catania vince contro la Reggina e mette pressione al Lecce, per la squadra di Maurizi situazione di classifica sempre più difficile. Colpo grosso dell’Andria contro il Catanzaro, il club calabrese sempre più in crisi. Il Bisceglie ferma in trasferta il Trapani, blitz ...

RISULTATI SERIE C / Classifiche aggiornate : il Catania mette pressione al Lecce! Diretta gol live score : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate, Diretta gol live score dei gironi B e C. Si gioca la trentesima giornata: il Catania batte la Reggina e continua a mettere pressione al Lecce

Serie C : scivoloni interni per Livorno e Padova - Lecce e Catania continuano il duello : ROMA - Come era da immaginarsi è stato il maltempo il principale protagonista della 28esima giornata del campionato di Serie C, chiamata ad aprire il mese di marzo, con le gare concentrate al sabato ...

Testa-coda in Serie C - il Lecce contro l’Akragas per il riscatto : spettacolo in Catania-Siracusa : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie C, in particolar modo grande attesa per il Girone C con il Lecce chiamato al riscatto dopo il sorprendente ko casalingo contro la Juve Stabia. La squadra di Liverani era reduce da una striscia di risultati utili consecutivi quindi il ko dell’ultima giornata non deve essere considerato un dramma ma come un normale incidente di percorso che può capitare durante una stagione. Adesso match ...

Serie C - Sicula Leonzio-Lecce 0-0. Catania travolto in Puglia : LECCE - Il Lecce allunga ancora. L'undici di Liverani pareggia con lo score di 0-0 in Sicilia contro la Sicula Leonzio. Un risultato utile perché il Catania crolla in Puglia, di fronte al Monopoli: ...

Disfatta del Catania a Monopoli - 5-0 - . Lecce scappa a +7. Lucarelli a rischio esonero - : Scienza. Catania , 3-5-2, 12 Pisseri; 4 Aya, 16 Blondett, 26 Bogdan; 9 Barisic , dal 46′ Di Grazia, , 6 Rizzo, 10 Lodi, 27 Biagianti, 8 Porcino , dal 46′ Marchese, ; 29 Ripa, 11 Curiale , ...

Sicula Leonzio-Lecce e Monopoli-Catania - si decide il campionato di Serie C! : Si avvicina la giornata del campionato di Serie C, il 25^ turno può essere decisivo per la promozione diretta nel torneo cadetto. Nettamente in vantaggio il Lecce, su CalcioWeb ne parliamo ormai da diversi mesi, la squadra di Liverani è in netto vantaggio per il salto di categoria ed i punti di vantaggio sul Catania sono già 6. La giornata di domani può essere decisiva e permettere al Lecce di effettuare lo scatto decisivo. Gli uomini di ...

Lega Pro - Gravina e Ghirelli incontrano vertici di Lecce e Catania. : L'impegno è stato confermato da tutti nello spirito dei valori dello sport: la parola torna al campo con la massima lealtà. E' stata, inoltre, concordata un'amichevole tra Catania e Lecce all'inizio ...