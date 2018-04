Le strade chiuse e le deviazioni dei mezzi pubblici per la maratona di Roma

Milano Marathon - strade chiuse e deviazioni dei mezzi : Milano Marathon, strade chiuse e deviazioni dei mezzi In occasione della gara dell'8 aprile la viabilità subisce qualche modifica per permettere agli atleti di completare il percorso Parole chiave: Milano ...

Maratona di Roma - attesi in 14mila : strade chiuse e bus deviati : Maratona di Roma, attesi in 14mila: strade chiuse e bus deviati Domenica 8 aprile gli atleti provenienti da 131 nazioni si sfideranno su un percorso di 42 chilometri e 195 metri inserito fra 500 monumenti e punti d'interesse. Divieti di transito e parcheggio in diverse vie del centro cittadino Parole chiave: ...

strade chiuse - controlli e lunghe file : piazza San Pietro blindata per la messa di Pasqua : piazza San Pietro “sorvegliata speciale” oggi per la messa di Pasqua celebrata dal Papa, cui seguirà la benedizione “Urbi et Orbi”. I controlli avvengono attraverso due cerchi concentrici di verifiche attorno a piazza San Pietro. In una prima area è possibile accedere mostrando i documenti: la zona, nell’area adiacente al Vaticano, è transennata c...

