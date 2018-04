Le Iene | Giulia de Lellis faccia a faccia con il suo hater video

blogo

(Di domenica 8 aprile 2018) Ex corteggiatrice a Uomini e Donne e discussa concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip, èdeche questa settimana è stata coinvolta da Leper l'ormai consueta rubrica delle celebrità alle prese con i cosiddetti 'leoni da tastiera' che tanto rumore fanno contro i vip attraverso insulti gratuiti e pesanti sui social network.La iena Mary Sarnataro, mostra alla deun 'best of' degli insulti più gravi scovati in rete nei confronti della fidanzata di Andrea Damante. Si parte da un "Ignorante come un bidone della raccolta differenziata" attraverso "Omofoba di m***a, torna ad occuparti di make-up e ciabatte pelose" ed arrivando a "Qualcuno leuna pulizia del viso" al picco di "Può fare solo la ba****a".prosegui la letturaLedecon il suo) pubblicato su TVBlog.it 08 aprile 2018 23:55.