Lazio | Murgia | ' Concentrati e determinati Ora testa al Salisburgo'

SEMPLICEMENTE LAZIO! 🔵⚪ #UdineseLazio - Murgia - Lazio, Murgia: 'Inzaghi è migliorato tantissimo, lo ringrazierò sempre'

(Di domenica 8 aprile 2018) Non si pone limiti, Alessandro. Il centrocampista della, al termine del match vinto per 2-1 contro l'Udinese, ha sottolineato l'importanza del risultato 'perché d'ora in avanti le partite ...