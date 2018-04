Lazio e Roma | un derby da Capitale del calcio

2-1 a Udinese - Lazio 3/a aggancia la Roma : ANSA, - Roma, 8 APR - Vittoria in trasferta per la Lazio che al 'Friuli' batte l'Udinese 2-1 e aggancia la Roma al terzo posto in classifica a quota 60 punti. Queste le reti: nel pt 13' Lasagna, 27' ...

Udinese ko - la Lazio aggancia la Roma al terzo posto : La Lazio passa a Udine nel posticipo pomeridiano della 31/a giornata di serie A e agguanta la Roma al terzo posto, sfruttando la sconfitta dei giallorossi con la Fiorentina. All'Udinese non basta ...

La Lazio aggancia la Roma : Vittoria in trasferta per la Lazio che al Friuli batte l'Udinese 2-1 e aggancia la Roma al terzo posto in classifica a quota 60 punti. Queste le reti: nel pt 13' Lasagna, 27' Immobile, 38' Luis ...

L’Inter spreca - Ljajic la castiga Festa Toro|La classifica Napoli - rimonta show Lazio vince - Roma agganciata : Partita giocata meglio dai nerazzurri che scipano diverse palle gol colpiscono un palo con Rafinha, senza contare le parate di Sirigu. Ma vengono puniti in contropiede

Maltempo - allerta su Lazio e Sardegna/ Previsioni meteo : temporali e forti venti - su Roma possibili grandinate : Maltempo, allerta su Lazio e Sardegna: tornano i temporali accompagnati da forti venti e possibili grandinate nella Capitale. Previsioni meteo per le prossime ore.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:04:00 GMT)

Udinese-Lazio alle ore 18 La Diretta Inzaghi per raggiungere la Roma : L'Udinese, la squadra al momento più in crisi di tutta la Serie A con le sue 7 sconfitte consecutive, riceve quest'oggi nella partita domenicale delle ore 18 alla Dacia Arena la Lazio, che viene dal 6 ...

Biglietti Lazio-Roma (15 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Domenica 15 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della partita delle partite nella Capitale: il Derby tra Lazio e Roma, valido per la 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Una sfida che, come prassi, è attesissima in città. Borgate e quartieri, ogni volta, si dividono tra credi di vario genere e giocatori trasformati in santità. Un mix tra sacro e profano dal sapore tipicamente goliardico che rende ...

Lazio - Zingaretti vara patto con M5s e FI nella prima seduta. Centrodestra a pezzi. E Franceschini si prende il Pd romano : L’operazione larghe intese di Nicola Zingaretti va in porto. Alla prima seduta del Consiglio regionale del Lazio, i voti del Partito Democratico risultano decisivi per eleggere due vicepresidenti d’Aula espressione dei due partiti d’opposizione che hanno assicurato una linea di credito al governatore: Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Non solo. Le assegnazioni dei nuovi incarichi mettono in luce l’accresciuta forza di Dario Franceschini nel Pd ...

In attesa del derby - tutte le info per i biglietti Lazio-Roma : ROMA - L' AS Roma comunica che i biglietti dedicati ai tifosi giallorossi per la sfida contro la Lazio del 15 aprile saranno messi in vendita secondo due distinte fasi: FASE 1 - Prelazione dedicata ...

Pagelle 30^ giornata : Dzeko salva la Roma. Icardi e Immobile trascinano Inter e Lazio. Super Toro a Cagliari : Pagelle 30^giornata- In attesa di Sassulo-Napoli, di Chievo-Sampdoria e del big match di questa sera tra Juventus-Milan, ecco tutti i voti della 30a giornata di Serie A. Bologna-Roma 1-1 BOLOGNA (4-3-3): Santurro 6,5; Torosidis 6 (77' Mbaye sv), De Maio 6,5, Helander 6,5, Masina 6; Poli 6, Pulgar 7, Donsah 6; Verdi 6 (90' Krejci sv), […] L'articolo Pagelle 30^ giornata: Dzeko salva la Roma. Icardi e Immobile trascinano Inter e Lazio. Super ...

Corsa Champions : le probabili formazioni di Roma - Inter e Lazio Video : La #Serie A TIM è pronta a dare il via al suo sprint finale [Video], dopo l'ultima sosta per le amichevoli tra le Nazionali in vista dei prossimi Mondiali che si giocheranno in Russia a partire da giugno. Ancora tutto da decidere con la lotta per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League che si fa sempre più Interessante e che vede affrontarsi Roma, #Inter e #Lazio. probabili formazioni Bologna-Roma Nel lunch-match dello ...

