Lazio colpo da Champions | 2-1 con l' Udinese Milan flop | solo 1-1 col Sassuolo

Lazio-Juve 0-1 - colpo di Dybala al 93'. Tabellino e classifica : Bianconeri vincenti all'Olimpico contro i biancocelesti. Risolve una rete di Dybala nel recupero Spal-Bologna 1-0, gol di Grassi

“Il video riveLazione sul caso Monte”. Le immagini inedite in diretta all’Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi per la prima volta messa di fronte al filmato fin qui rimasto segreto. Un altro colpo di scena su Francesco che svela la verità sull’accaduto : Un caso che continua a rimbalzare di continuo (forse troppo) sui social, il cosiddetto canna-gate che ha portato all’autoesclusione di Francesco Monte dall’Isola dei Famosi 2018 dopo le accuse di Eva Henger sul consumo di droga. E sul quale erano già arrivate forti indiscrezioni, con il sito Anticipazioni.tv a lanciare nelle scorse ore l’ipotesi di un comunicato affidato in diretta ad Alessia Marcuzzi per fare chiarezza, ...

RISULTATI SERIE A/ Classifica aggiornata - diretta gol e live score : colpo Spal - ora Lazio e Fiorentina! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol e live score delle partite in programma oggi domenica 25 febbraio per la 26^ giornata di campionato. La Spal vince a Crotone(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 14:20:00 GMT)

“Altro che Jeremias!”. Paparazzata bomba : Aida Yespica proprio con lui. Annullate in un colpo solo le voci di una reLazione col fratello di Belen e Cecilia. E ci sono le foto : Aida Yespica l’abbiamo lasciata nel salotto tv di Verissimo dove, nel corso di una delle ultime puntate, ha parlato le difficoltà di trascorrere del tempo con suo figlio Aron, che ormai vive stabilmente negli Stati Uniti con suo padre, l’ex calciatore Matteo Ferrari, con cui la Yespica aveva avuto una lunga storia d’amore molti anni fa. Oggi Aron ha 11 anni, va in prima media, ma Aida riesce a vederlo molto poco. Ma non ...

VINCENZO D'AMICO / Bandiera della Lazio : "La perdita di Tommaso Mestrelli è stata un duro colpo" (Domenica In) : VINCENZO D'AMICO: anche oggi in onda la rubrica Da Campione a Campione, vedremo il confronto con Andrea Panatta. Commenti anche sul momento della Lazio? (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:30:00 GMT)

“Francesco Monte ritorna in Honduras”. Isola dei famosi - colpo di scena. Alessia Marcuzzi sgancia la bomba durante la diretta di martedì e - neanche a dirlo - i fan vanno in fibrilLazione. La riveLazione : Potrebbe tornare sull’Isola! Ta-dan! La notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e tutti sperano che sia la verità e non un’indiscrezione. Anche perché illudere le fan che per lui impazziscono è proprio una crudeltà. Aspettate, aspettate, aspettate. Di che stiamo parlando? Cioè di chi stiamo parlando? Di Francesco Monte. Ma dai! Esatto… Il bel Francesco potrebbe tornare in Honduras, vi rendete conto? Dunque, la notizia non è ancora ...

“L’ho fatto”. Uomini e Donne - colpo di scena : la corteggiatrice conferma. Prima la segnaLazione pesantissima - proprio fuori dagli studi - poi tutta la verità di fronte a Mariano Catanzaro. Che reagisce così : Uomini e Donne, ancora Trono classico. La puntata precedente ha visto protagonista Lorenzo Riccardi, il corteggiatore di Nilufar e Sara che, finalmente, a un mese dal suo arrivo nel dating show di Maria De Filippi, ha deciso di dichiararsi. Sì ha fatto un nome: corteggerà Nilufar. Sara, l’altra tronista, non l’ha presa proprio bene. Al pari dei presenti in studio (e, ci scommettiamo, degli spettatori da casa), la ex fidanzata ...

Sergio Pirozzi - sindaco di Amatrice e candidato presidente della regione Lazio - è indagato per omicidio colposo nell’indagine sul crollo di una palazzina : Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato presidente della regione Lazio, è indagato per omicidio colposo nell’indagine sul crollo di una palazzina durante il terremoto che colpì il centro Italia il 24 agosto 2016. Pirozzi è accusato di non aver The post Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato presidente della regione Lazio, è indagato per omicidio colposo nell’indagine sul crollo di una palazzina appeared first on Il ...

Lazio - colpo al candidato Pirozzi Indagato per omicidio colposo Nel mirino il crollo di una palazzina : Il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e' Indagato per omicidio colposo dalla Procura della Repubblica di Rieti per il crollo di una delle tre palazzine di Largo Sagnotti, avvenuto durante il terremoto del 24 agosto 2016. Segui su affaritaliani.it

La Lazio ko all'Olimpico - colpo del Genoa : 1-2 : Roma, 6 feb. , askanews, Il Genoa espugna l'Olimpico 2-1 nel posticipo della ventitreesima giornata del campionato di serie A. Dopo un primo tempo in cui regna l'equilibrio, nella ripresa le due ...

Colpo Genoa - Lazio ko all'Olimpico : Genoa corsaro all'Olimpico . Nel posticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A, i grifoni battono 2-1 la Lazio . Succede tutto nella ripresa. Rossoblu in vantaggio al 10' del secondo ...

Laxalt punisce la Lazio : all’Olimpico colpo del Genoa : Al rientro sul rettangolo di gioco la Lazio parte con un altro atteggiamento rispetto a quello dei primi 45′ e sin dalle prime battute si spinge in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Ma proprio nel momento migliore dei biancocelesti è il Genoa a colpire in contropiede e a gelare l’Olimpico ci pensa l’ex […] L'articolo Laxalt punisce la Lazio: all’Olimpico colpo del Genoa sembra essere il primo su NewsGo.

Treno deragliato a Pioltello/ Incidente Trenord : si indaga per disastro colposo - ripresa la circoLazione : Treno deragliato a Pioltello: all'indomani dall'Incidente ferroviario, lenta ripresa della circolazione. Tre inchieste aperte, si indaga per disastro colposo.(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 09:20:00 GMT)