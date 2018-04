L' analisi Al governo con i compromessi oppure al voto La scelta difficile di Di Maio

L'analisi DEL VOTO MARCIANISE " La stoccata del circolo Pd a Velardi : il governo cittadino è stato percepito in maniera negativa dagli ... : ... nei prossimi giorni e per ogni giorno, ad individuare e analizzare tutte le ragioni di un risultato elettorale straordinariamente negativo, per elaborare una proposta, una linea politica , una ...

[L'analisi] Il governo che non c'è e la grande paura di Bruxelles per i populisti : I Cinque stelle hanno pian piano guadagnato uno spazio in Europa, non che siano amati, ma sono riconosciuti come una forza politica con la quale confrontarsi, in particolare da quando Luigi Di Maio ...

Il governo del presidente è l'unico al momento realistico? Un'analisi : Nessuno dei tre poli (centrodestra, centrosinistra o M5S) riuscirà a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi e nessuna maggioranza si riuscirebbe a creare nemmeno con un accordo di "grande coalizione" tra Partito Democratico, centristi e Forza Italia. Lo scrive il quotidiano La Stampa, riportando un'analisi di YouTrend elaborata a partire dai nomi dei candidati nei collegi uninominali: Forza Italia ...

Il governo del presidente è l'unico al momento realistico? Un'analisi : Ma un esecutivo sostenuto da una maggioranza così eterogenea non potrebbe avere - per forza di cose - alcuna connotazione politica, configurandosi piuttosto come un governo istituzionale o 'del ...

Un'analisi del governo inglese dice : soft - hard - comunque vada la Brexit è un disastro : Queste stime non prendono in considerazione alcun impatto di breve periodo sull'economia a causa della Brexit, come i costi di aggiustamento dell'economia per adattarsi ai nuovi accordi doganali. Il ...