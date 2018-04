Ladispoli | 26enne muore travolto dal treno

blogo

(Di domenica 8 aprile 2018) Tragedia la notte scorsa a, dove un giovane di 26 anni è morto dopo esser statoda unIntercity proveniente da Pisa. L’incidente è avvenuto in stazione intorno alle 20. Il giovane, un ragazzo indiano che si trovava insieme a due amici, ha attraversato i binari invece di prendere il sottopassaggio, proprio nel momento in cui ilstava giungendo in stazione per far salire i passeggeri.Il giovane è statoed ucciso dal convoglio, ma anche un’altra persona è rimasta ferita in modo grave: si tratta di un uomo che era in attesa delsulla banchina ed è stato colpito dal corpo del ragazzo sbalzato dall’impatto. Le sue condizioni, lo rendono noto le autorità locali, sono gravi, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.La circolazione dei treni è stata temporaneamente interrotta e già in nottata la situazione è tornata alla ...