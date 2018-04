La volta che David Copperfield fece “sparire” la Statua della Libertà

“Una donna giovane e carina”. UeD : l’amore di Giorgio Manetti. Il gabbiano lo ammette per la prima volta - quello che cerca in una relazione lo ha trovato già. E no - non si tratta di Anna Tedesco : Gemma Galgani dovrà (proprio) farsene una ragione : Un tormentone di sicuro, ma altrettanto appassionante. La storia-non storia tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani va avanti da anni e parte del successo di Uomini e Donne si deve proprio a questa coppia ormai divenuta totalmente improbabile. Il loro amore è durato circa un anno, qualche tira e molla di troppo e i capricci della dama torinese hanno infine segnato la conclusione di questo rapporto, ma i fan del dating show di Maria De Filippi ...

Gaza - dietro la rivolta c'è anche la mano dell'Iran? : Gratta gratta, insomma, anche quando meno te lo aspetti, sotto la vernice della politica estera spuntano sempre petrolio e gas. E tanti dollari. Così la 'Marcia del ritorno' sembra a tutti gli ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Mariano Catanzaro e Eleonora : la svolta che non convince (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro è cambiato con l'arrivo di Eleonora? La svolta del tronista non convince il pubblico(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 07:35:00 GMT)

FRANCESCO RENGA - THE VOICE/ Fan di Fabrizio Moro in rivolta : pioggia di critiche dal web : FRANCESCO RENGA, The VOICE: Fan di Fabrizio Moro in rivolta per una battuta durante il programma: “Ci vuole coraggio a criticarlo…”, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 18:30:00 GMT)

CONOR MCGREGOR ASSALE PULMINO A NEW YORK/ Video - Chris Brown : "Siamo tutti pazzi qualche volta" - in passato... : CONOR MCGREGOR ASSALE un PULMINO a New YORK, Video, la follia del campione UFC: ferito al volto Michael Chiesa. E’ successo questa notte nel parcheggio del Barclays Center(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 17:18:00 GMT)

“Squalificata”. Rissa choc all'(altra) Isola. Non è la prima volta che il pubblico assiste a una zuffa come questa - stavolta - però - le due concorrenti l’hanno fatta grossa. “Si sono strappate i capelli” e la produzione non ha avuto scelta : “Squalifica”. Era già successo all’Isola dei famosi. Parliamo di diversi anni fa e, se seguite il programma, probabilmente non avete dimenticato la lite furibonda che ci fu tra Aida Yespica e Antonella Elia. Tutto era iniziato con una discussione normale, a parole. Poi le due si erano scaldate, soprattutto Antonella Elia che, a un certo punto, mentre Carmen Di Pietro tentava di fare da paciere, è passata alle mani. Colpendo prima Patrizia ...

“Squalificata”. Rissa choc all’Isola. Non è la prima volta che il pubblico assiste a una zuffa come questa - stavolta - però - le due concorrenti l’hanno fatta grossa. “Si sono strappate i capelli” e la produzione non ha avuto scelta : “Squalifica”. Era già successo all’Isola dei famosi. Parliamo di diversi anni fa e, se seguite il programma, probabilmente non avete dimenticato la lite furibonda che ci fu tra Aida Yespica e Antonella Elia. Tutto era iniziato con una discussione normale, a parole. Poi le due si erano scaldate, soprattutto Antonella Elia che, a un certo punto, mentre Carmen Di Pietro tentava di fare da paciere, è passata alle mani. Colpendo prima Patrizia ...

“Imbecille”. Paolo Bonolis messo alla gogna. Colpa di alcune sue frasi che non sono proprio piaciute - stavolta non ne uscirà tanto facilmente : Da conduttore amato, erede di Mike Bongiorno e Corrado, Paolo Bonolis rischia di finire adesso dall’altra parte. Le sue parole infatti non sono piaciute e gran parte della rete lo ha attaccato senza mezzi termini. Parole forti, provocazione e insulti. Bonolis, da parte sua, non ha mai fatto mistero delle sue posizioni. Era quindi solo questione di tempo prima che il vulcano esplodesse. Al centro della polemica la partita tra Juventus e ...

“Altro che single…”. Gabriel Garko - scoop! Sempre riservatissimo in amore - ma stavolta l’attore - che ha chiuso definitivamente con Adua Del Vesco - è stato già ‘pizzicato’ : Qualche giorno fa Gabriel Garko ha rilasciato un’intervista a tutto tondo sulla sua vita e la sua carriera. Una delle domande più scottanti è stata quella sulla presunta omosessualità: ”È un altro cliché che vuole che tutti gli attori più belli siano gay, così come che tutte le belle donne siano delle potenziali mignotte”, ha risposto l’attore. “Mi infastidisce quando un omosessuale si diverte a puntare il ...

“Finalmente ho il mio Ken”. La nuova vita della Barbie umana - caduta in depressione dopo che la sua radicale trasformazione aveva scoraggiato gli uomini dall’avvicinarsi a lei. Ora - la svolta : Un sogno nel cassetto mai nascosto nonostante la preoccupazione di amici e parenti, spaventati dalle sue scelte. E la paura, una volta ultimata la sua “trasformazione”, di essere respinta dagli uomini a causa di quell’aspetto decisamente originale e sopra le righe che poteva scoraggiarli. Lei, Ophelia Vanity, 30 anni, ha infatti speso negli anni oltre 50mila euro per riuscire a realizzare il suo obiettivo, quello di ...

Celebriamo i 40 anni di Goldrake con : C'era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV italiana : In occasione delle celebrazioni per i 40 anni dalla prima trasmissione della serie Atlas Ufo robot in Italia, Società Editrice La Torre ripropone il saggio C'era una volta Goldrake. La vera storia del robot giapponese che ha rivoluzionato la TV italiana di Massimo Nicora in una edizione speciale a tiratura limitata e numerata, interamente riveduta e corretta e con una nuova copertina. Il tutto al prezzo di €28,50.Ecco il comunicato ...

Atlanta - attacco hacker alle istituzioni. Anche questa volta si poteva evitare : Il sindaco di Atlanta nell’uovo di Pasqua non ha trovato la soluzione al suo problema. Nessuno dei suoi collaboratori e neAnche un qualsivoglia cittadino di notoria fortuna ha avuto come sorpresa la chiave per decifrare il patrimonio informativo che consente il regolare funzionamento della città e della sua cintura metropolitana (con quasi sei milioni di abitanti). Visto che le feste sono trascorse, spieghiamoci meglio. Da dieci giorni la ...

“Arrestata”. E spunta la foto segnaletica della modella di Victoria’s Secret che scatena subito il popolo della rete : “Forse è la prima volta che posa senza trucco” : “Forse è la prima volta che posa di fronte all’obiettivo senza trucco”. Quando si dice ‘oltre al danno, pure la beffa’. La nota modella viene arrestata e, appena viene diffusa la sua foto segnaletica, l’ironia in rete corre alla velocità della luce. In effetti fa caso vederla totalmente al naturale, coi capelli in disordine e senza la minima traccia di make up sul volto, come siamo abituati a vederla in ...

Roma - Di Francesco : 'Il Barcellona è fortissimo ma la paura non aiuta. Contro il Chelsea la svolta' : Due giorni alla grande sfida, per la Roma, pronta a giocare Contro il Barcellona al Camp Nou. Un grande risultato, quello di potersi misurare con un avversario simile ai quarti di finale di Champions ...