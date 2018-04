La versione della Stampa sull’accesso negato al suo giornalista a un evento legato al M5S

Galaxy S8 e S9 ricevono la versione curva di Energy Bar per lo stato della batteria : L’applicazione Energy Bar sul Google Play Store si rinnova con una versione curva per mostrare lo stato della batteria in maniera spettacolare sui Galaxy S8 e Galaxy S9.Sul Google Play Store forse alcuni di voi hanno già installato l’applicazione Energy Bar, un app che vi permette di visualizzare lo stato di energia della vostra batteria mostrando vari colori nella parte superiore dello schermo dello smartphone.E’ un app piena ...

Dark Souls Remastered : un video mostra una prima analisi della versione PS4 Pro : La versione PS4 Pro di Dark Souls Remastered è stata già protagonista di un interessante video comparativo, che metteva a confronto il gioco con la versione originale per PC supportata dalla mod DSfix. Ora, è tempo di dare uno sguardo alla video analisi condotta da Digital Foundry ancora dedicata all'edizione che vedremo sulla console "mid gen" di Sony.Stando a quanto riportato dalla redazione britannica, il 4K dinamico parte da una base di ...

F1 - Claire Williams esalta l'inversione di tendenza della Renault : 'È fenomenale' : Questa inversione di tendenza è fenomenale : trasformare una squadra in questo sport richiede una quantità enorme di duro lavoro e impegno. E sembra che questo lavoro sia stato ottimo' . Nelle due ...

Hellblade : Senua's Sacrifice in 4K e HDR : primo trailer della versione Xbox One X : Solo qualche minuto fa Ninja Theory ha presentato il primo trailer ufficiale della versione Xbox One X di Hellblade: Senua's Sacrifice, il pluripremiato titolo dello studio indipendente con sede a Cambridge uscito inizialmente su PC e PS4 e finalmente in arrivo per le console di casa Microsoft.Le sequenze del trailer sono state tratte direttamente dal gioco in versione Xbox One X e sono a dir poco impressionanti in 4K e HDR. Gli utenti Xbox One ...

Arrivano aggiornamenti sullo sviluppo della versione Xbox One X di DayZ : il titolo è già in grado di girare a 1080p e 60fps : Come probabilmente saprete, DayZ arriverà anche su Xbox One all'interno del programma Game Preview entro il 2018 e, a quanto pare, i lavori sulla versione console stanno procedendo piuttosto bene.Infatti, stando a quanto riportato da Windowscentral, Bohemia Interactive ha da poco comunicato, attraverso Twitter, che la versione Xbox One X di DayZ è già in grado di girare a 1080p e 50-60fps. Anche se il frame rate risulta un po' instabile, le ...

Governo e futuro della Lega : la versione di Bobo (in 5 punti) : In molti si interrogano ancora su quali siano le ragioni che portarono l'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni, a ritirarsi a vita privata senza ricandidarsi per il Pirellone. Uomo con una lunga esperienza di Governo, assai apprezzato anche al di fuori del centrodestra, Maroni sembrava una figura perfetta per dare impulso al rilancio del centrodestra in vista delle elezioni politiche. Sono state solo le divergenze con Salvini a ...

A Way Out : svelati i requisiti di sistema della versione PC : Mentre poco tempo fa vi abbiamo riportato le primissime informazioni sulle migliorie previste per A Way Out su PS4 Pro e Xbox One X, ecco spuntare i requisiti di sistema per la versione PC.Come segnala Gamepur, con l'avvicinarsi dell'uscita di A Way Out è giunto il momento di conoscere le specifiche PC necessarie per eseguire A Way Out a 720p / 30FPS (Low Setting) e 1080p / 60FPS (High Setting).Oltre a questo, la coppia di editori e ...

Si è dimesso il funzionario vaticano che ha diffuso una versione “tagliata” della lettera in cui Benedetto XVI parla bene di Papa Francesco : Stamattina Papa Francesco ha accettato le dimissioni di Dario Edoardo Viganò, il prefetto della segreteria della Comunicazione del vaticano, cioè il funzionario che aveva diffuso una versione “tagliata” della recente lettera in cui benedetto XVI elogiava Papa Francesco. La lettera, The post Si è dimesso il funzionario vaticano che ha diffuso una versione “tagliata” della lettera in cui benedetto XVI parla bene di Papa ...

Far Cry 5 : spuntano in rete indiscrezioni sui dettagli tecnici della versione per Xbox One X : Far Cry 5 sarà lanciato tra poco e quando lo farà, sarà caratterizzato da un supporto avanzato per i sistemi Xbox One X e PS4 Pro. Ma mentre Ubisoft deve ancora rivelare tutti i dettagli su quello che è il miglioramento per entrambe le console, un elenco per l'edizione Deluxe di Far Cry 5 su Best Buy potrebbe aver rivelato alcune informazioni sulle migliorie previste per la versione Xbox One X.Come riporta Gamingbolt, prima di menzionare i ...

Isola dei Famosi - Alfonso Signorini conferma la versione della Cipriani : "La Marini ha detto una bugia" : La disputa tra le due conturbanti showgirl nel dietro le quinte di 'Casa Signorini' sarebbe confermato dal padrone di casa.

Governo e futuro della Lega : la versione di Bobo - in 5 punti - : Salvini ha avuto una grande vittoria elettorale, adesso la trasformi in vittoria politica. Non sia una vittoria di Pirro, dialoghi con tutto il centrodestra'. Governo Lega-M5s missione impossibile '...

Lo Xiaomi Redmi Note 5 cinese fa più punti su AnTuTu della versione Pro indiana : Dopo essere stato presentato in India lo scorso mese, ieri lo Xiaomi Redmi Note 5 è stato lanciato anche in Cina. Con una sorpresa per i risultati su AnTuTu L'articolo Lo Xiaomi Redmi Note 5 cinese fa più punti su AnTuTu della versione Pro indiana proviene da TuttoAndroid.

Svelati i requisiti di sistema della versione PC di Agony - il survival horror di Madmind Studio : Bisogna risalire al mese di dicembre dello scorso anno per ritrovare notizie riguardanti l'interessante survival horror di Madmind Studio, Agony, ovvero quando fu pubblicato l'ultimo trailer dedicato a uno dei personaggi chiave di questa avventura.Oggi, il progetto dello Studio formato da talenti già noti per il loro lavoro su The Division e The Witcher 3, torna sotto i riflettori con la pubblicazione dei requisiti di sistema minimi e ...