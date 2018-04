La vera nascita del melodramma

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 aprile 2018) Nonostante i libri di storia della musica dei nostri istituti scolastici presentino una storia delstrettamente connessa alla celebre Camerata de’ Bardi fiorentina e alle sue ricerche in ambito umanistico, chi non conviene con simile versione dei fatti è il noto autore di quello che è forse il Manuale di Storia della Musica oggigiorno più utilizzato, Elvidio Surian. Partendo infatti dagli studi del grande Nino Pirrotta, opposti nei loro risultati a quelli di un altro grande della musicologia italiana, Massimo Mila, nel primo dei quattro tomi del suo poderoso manuale Surian riporta la seguente versione dei fatti: “Gli storici della musica hanno per lungo tempo attribuito alla cosiddetta ‘Camerata fiorentina’ (o ‘Camerata di Bardi’) il merito di aver concepito e creato l’opera come tentativo, accompagnato da discettazioni filologiche ed estetiche, di ripristinare sotto ...