La tua Africa | il viaggio dei viaggi nei resort più lussuosi

(Di domenica 8 aprile 2018) Per alcuni è una bandierina in più sul mappamondo (pochi), per altri (quasi tutti) è l’inizio di una lunga storia d’amore: la scoperta dell’è una faccenda seria. Dunque per entrarci come si deve, vale la pena puntare da subito al meglio dell’esperienza e serietà, possibilmente scegliendo une tappe che tengano conto dell’impegno per il territorio, gli animali e le persone. Nel 2018 Singita Grumeti, la celebre riserva da 150 mila ettari nel corridoio occidentale del Serengeti (Tanzania), compie 15 anni. Nelle ex concessioni di caccia acquisite dall’appassionato gruppo di lodge safari, tra i piùdella galassia eco-friendlyna, all’epoca non c’erano praticamente più animali in libertà, perfino la migrazione non passava più da qui. Oggi questo pezzo d’baciato dalla fortuna naturale è considerato il più grande successo nella rinascita ambientale «da ...