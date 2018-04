La strage di innocenti e un raìs con licenza di gasare

huffingtonpost

(Di domenica 8 aprile 2018) Un raìs condi massacro. Una "red line" superata per l'ennesima volta. Armi chimiche per spianare l'ultima resistenza nella Ghouta orientale. Un crimine contro l'umanità destinato, come tanti altri, a restare impunito. Perché Bashar al-Assad sa di poter contare sulla copertura della triade che detta legge in Siria – Russia-Iran-Turchia – senza la quale il regime alauita e il clan Assad sarebbero stati spazzati via da un pezzo. Duma, unaannunciata. Annunciata dal recente vertice di Ankara tra Putin, Erdogan e Rohani, nel quale si è decisa la spartizione della Siria e il mantenimento di una parvenza di Stato unitario gestito, a tempo, dal "prestanome di Damasco", Bashar al-Assad. Nell'attacco contro l'ultima sacca di resistenza a Douma, le forze lealiste hanno fatto uso di armi chimiche, provocando almeno 100 morti e oltre 500 ...