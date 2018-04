La storia di violenza alla base dell' ambientazione di Far Cry 5 - articolo

eurogamer

(Di domenica 8 aprile 2018) Negli ultimi mesi, prima del rilascio del gioco, c'era nell'aria una strana sensazione, come se la scelta del setting statunitense per Far Cry 5 fosse una sorta di “ritorno a casa” per la celeberrima serie. È qualcosa che ho avvertito già nel coverage del gioco, il che è abbastanza strano considerando che la serie è nata in Germania, originariamente era ambientata in Micronesia e ora è nelle mani di Ubisoft Montreal (la branca canadese di uno studio francese). Com'è possibile che una serie caratterizzata da un sorprendente numero di setting diversi, ispirati da luoghi così diversi come il sud del Pacifico o il Nepal, possa “tornare a casa” tra i grandi spazi e le piccole cittadine del Montana?Forse deriva dal fatto che il protagonista del gioco originale, genericamente chiamato Jack Carver, era un americano (ex-Forze Speciali, naturalmente) naufragato lontano da casa e se c'è qualcosa ...