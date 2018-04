La serie tv Tredici e Netflix di nuovo nel mirino | i genitori chiedono il rinvio della

optimaitalia

(Di domenica 8 aprile 2018) Non c'è pace per latv. L'associazione Parents Television Council (una sorta di Moige made in USA) ha chiesto adi rimandare l'uscita delcapitolo, previsto per quest'anno. Secondo istatunitensi, prima di essere rilasciata, la seconda stagione di 13 Reasons Why dovrebbe essere controllata e supervisionata da un gruppo di esperti, che dovranno valutare se è adatta o meno a un pubblico di minori.Non è la prima volta che latvscatena polemiche. La storia è incentrata su Hannah Baker, una studentessa che ha deciso di farla finita, spiegando, attraverso 13 audiocassette, i motivi che l'hanno spinta a uccidersi. Fin dal suo debutto, lo show prodotto da Selena Gomez ha ricevuto critiche contrastanti. Gli adulti e gli studiosi si sono preoccupati del messaggio veicolato che esalterebbe il suicidio. A prova di ciò, l'associazione ...