La rivoluzione del luogo di lavoro | gli smart worker sono oltre 300mila

La rivoluzione che divide la F1. Ferrari e Mercedes deluse : Tetto di spese a 150 milioni e nuovi motori per avere gare più incerte. Le regole proposte per il 2021 piacciono soltanto ai piccoli team «Stapperemo una bottiglia di champagne», esulta Claire ...

Salma e la rivoluzione del calcio in Sudan : Il mondo dello sport vive di piccole grandi rivoluzioni. Sono messaggi in una bottiglia, che poi qualcuno raccoglierà. Salma al-Majidi è diventata la prima allenatrice donna di una squadra di calcio maschile del Sudan. Occhio alla concatenazione di eventi: donna, calcio, paese islamico. Esistono circostanze più complicate, ma non sono poi così tante. Salma allenerà il club Al-Ahly nella città di Al-Gadaref, ad est di Khartoum, la capitale. Ha 27 ...

Casellati cancella la 'rivoluzione' della Boldrini : "Mi faccio chiamare il presidente" : Colpo di spugna sulla rivoluzione "al femminile" introdotta dall'ex presidente della Camera Laura Boldrini: il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati a 'Matrix' su Canale 5 ha ribadito come...

F1 - la rivoluzione di Liberty Media : nel mirino i privilegi economici della Ferrari e molto altro… : La rivoluzione di Liberty Media, nella gestione del Circus della F1, a quanto pare, potrebbe abbattersi inesorabilmente sul format del weekend di gara e soprattutto sul contenimento dei costi. In primis, si vorrebbe proporre ai team, nel prossimo meeting previsto in Bahrein, l’idea della “Sprint Race“. Come riportato dal quotidiano tedesco “Auto Motor und Sport” e confermato dalla Gazzetta dello Sport stamane, si ...

Addio alle microtransazioni : è rivoluzione per La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : È un cambiamento decisamente importante quello in arrivo all'interno di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, un cambiamento che fa ben sperare anche per un eventuale futuro della serie e che elimina uno degli aspetti più discussi del progetto di Monolith: le microtransazioni.Ecco il comunicato con cui gli sviluppatori hanno comunicato le ultime novità ai giocatori di tutto il mondo:Vogliamo ringraziare tutti i giocatori de La Terra di Mezzo: ...

F1 : che cos’è la “Sprint Race”? Liberty Media pensa ad una rivoluzione del weekend di gara : Liberty Media continua a vagliare nuove soluzioni per attirare le attenzioni di un pubblico giovane. L’ultima idea, secondo quello che riporta il magazine tedesco “Auto Motor und Sport”, è quella della “Sprint Race”. In che cosa consiste? Una gara da 100 km che possa decidere la pole position, eliminando così una sessione di prove libere. Un’ipotesi che, dunque, andrebbe a rivoluzionare l’intero programma del ...

Papa Francesco e la pericolosa rivoluzione del politicamente corretto : Americo Mascarucci è il giornalista che due giorni prima dall"Habemus Papam e dell"elezione di Jorge Mario Bergoglio al soglio di Pietro, predisse la sua elezione.Ora, cinque anni dopo quel momento, Mascarucci analizza i frutti e gli effetti del suo pontificato in un libro - "La rivoluzione di Papa Francesco - Come cambia la Chiesa da Don Milani a Lutero" (edito da Historica Edizioni) - che è anche un approfondito viaggio tra i tanti dubbi ...

rivoluzione nel mondo dell'auto : cosa succede se Trump cancella le norme anti-inquinamento" : Questa legge, contestatissima dai costruttori di tutto il mondo, fu introdotta a inizio 2017 con una specie di bliz dall'EPA, l'Agenzia governativa Usa per la protezione dell'ambiente, d'accordo con ...

Come la rivoluzione regolamentare dei Novanta ha salvato il gioco del calcio : Già nel corso della Coppa del Mondo del '90, la Federazione internazionale fornisce agli arbitri l'indicazione di procedere con maggiore severità nel punire gli interventi fallosi: i cartellini ...

rivoluzione Champions : tutte le novità della prossima stagione : Numerose le modifiche regolamentari per la prossima stagione calcistica. Ad annunciarle l’Uefa in una nota stampa. Le novità regolamentari saranno

Calcio - rivoluzione per la Champions League 2019 : cambiano gli orari delle partite! Tutto il programma - i nuovi orari e le date : rivoluzione in vista per la Champions League e l’Europa League. Dalla prossima stagione, infatti, cambierà l’orario d’inizio delle partite delle due competizioni continentali: un vero e proprio stravolgimento che modificherà, anche se di poco, le abitudini degli appassionati e dei tifosi. Gli incontri della Champions League non incominceranno più alle ore 20.45 ma alle ore 21.00: un quarto d’ora di differenza che farà ...

Brasile '58 : la rivoluzione poetica e abbagliante del calcio : Nel 1958 il Brasile, cancellando, così, la delusione del Maracanã di dieci anni prima, una vera e propria "tragedia" popolare, conquistò in Svezia, contro i padroni di casa, la sua prima Coppa del Mondo, che ancora si chiamava Rimet.L'Italia, come accadrà in Russia per la seconda volta, non prese parte alla competizione, eliminata dall'Irlanda del Nord. Il successo della Seleção rappresentò la ...

Nuove tecnologie e lavoro : i numeri della rivoluzione che avanza : In generale, sia nei paesi sviluppati sia negli emergenti, in occasione di ogni cambiamento strutturale dell'economia l'occupazione ha subito rilevanti modifiche nei valori assoluti e nella ...

FestivalMann - Bertoncelli racconta la rivoluzione del rock del 1968 : Il Festival proseguirà fino al 28 marzo con altri ospiti e spettacoli tra cui 'Madamina, il catalogo è questo… L'opera buffa da Mozart a Offenbach' con uno straordinario Elio, nella doppia ...