La proposta della Meloni | “Le sostituzioni maternità vengano pagate dallo Stato”

Insularità. Dopo il deposito in Cassazione della proposta di modifica dell'art 119 della costituzione - al via la raccolta delle firme : "Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e dispone le misure necessarie a garantire una effettiva parità ed un reale godimento dei diritti individuali e ...

Arriva la prima proposta di modifica della legge elettorale : premio di maggioranza al 37% : Giorgia Meloni ha presentato la prima proposta di modifica del Rosatellum bis, l'attuale legge elettorale. FdI chiede l'applicazione di un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che prenda almeno il 37-40% dei voti.Continua a leggere

proposta la classificazione della Sindrome di LEOPARD come Sindrome di Noonan con lentiggini multiple : Autori belgi, nel riportare un caso clinico, fanno riferimento alla classificazione della Sindrome di LEOPARD come Sindrome di Noonan con lentiggini multiple. La Sindrome di LEOPARD è denominata anche Sindrome di Gorlin, Sindrome di Moynaha, Sindrome cardio-cutanea e Sindrome da lentigginosi profusa. Più di recente, precisano Colmant e colleghi, è stata ridenominata come Sindrome di Noonan con lentiggini multiple. L’acronimo LEOPARD, con il ...

Il laboratorio salva-pianeta arriva dai campi : la proposta agro-ecologica della Fao : Il laboratorio permanente salva-pianeta arriva dai campi, al fine di realizzare tecniche di produzione agricola con meno chimica, minori emissioni di CO2 e ridotto uso di acqua. L’appello è lanciato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao) in occasione del secondo Simposio internazionale di agro-ecologia, in corso da oggi a mercoledì con oltre 700 partecipanti tra Istituzioni, ...

Pensioni - la proposta della Lega : 'Sì a quota 100 ma con almeno 64 anni. L'età resti agganciata alla speranza di vita' : Professor Alberto Brambilla, presidente di Itinerari previdenziali, lei ha tra le altre cose scritto le proposte della Lega sulle Pensioni: superamento della Fornero con la possibilità di lasciare il ...

Reddito di cittadinanza - no della Lega alla proposta 5 stelle : No della Lega al Reddito di cittadinanza proposto dai 5 stelle. 'Dopo 5 anni di propaganda ora scoprono che si sono sbagliati. Per anni hanno promesso soldi, illudendo le persone e speculando sulla ...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 con calcolo contributivo esteso nella proposta della Lega (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 41 con calcolo contributivo esteso nella proposta della Lega. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 28 marzo(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:47:00 GMT)

Faccine dedicate ai disabili - arriva la proposta della Apple : Sono 13 le nuove emoji proposte da Apple a Unicode, l'ente che 'codifica' - se così possiamo dire - i caratteri utilizzati dai dispositivi elettronici di tutto il mondo. Lo scopo delle nuove 'Faccine' è quello di essere dedicate a persone con disabilità. Come si legge su Emojipedia, la Apple ha affermato in una nota che la richiesta nasce dal fatto di voler ...

Napoli. proposta di modifica al regolamento della Commissione di Refezione : Presieduta da Luigi Felaco, la seduta della Commissione di Refezione centrale ha raccolto nuove integrazioni su Proposta della consigliera Menna

Arriva la Web Tax europea? proposta tassa 3% su ricavi per Facebook - Google - Uber e gli altri big della Rete : Per costringere i giganti del web a pagare le tasse laddove producono profitti, la Commissione Ue propone una soluzione 'temporanea', applicabile da subito: una tassa del 3% sui ricavi da vendita di spazi pubblicitari (come Google), cessione di dati (come Facebook) e attività di intermediazione tra utenti e business (come Uber), applicabile a società con un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro ed uno europeo sopra i 50 ...

Giorgia Meloni - la proposta-bomba di Ignazio La Russa a Libero : 'Facciamola presidente della Camera. Se Matteo Salvini...' : La proposta di Fratelli d'Italia non cambia, premette Ignazio La Russa: 'Matteo Salvini avanzi la candidatura per la presidenza del Senato. In questo modo sarebbe più facile la sua investitura come ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ I gravi effetti collaterali della proposta M5s : Si continua a parlare molto del REDDITO di CITTADINANZA. La proposta del Movimento 5 Stelle potrebbe portare a conseguenze poco piacevoli, spiega FRANCESCO GIUBILEO(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 06:07:00 GMT)REDDITO DI CITTADINANZA/ La proposta M5s si dimentica del lavoro (nero e non), di G. SabellaRIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100, così Lega e M5s "fregano" i giovani, di G. Cazzola

Riconoscere l'insularità della Sicilia - una proposta di legge all'Ars : ... e presentata nel corso di una conferenza stampa, trasmessa in streaming e in diretta Facebook, in video collegamento con il consiglio regionale sardo. La proposta, elaborata da parlamentari, sara' ...

Il teorico della decrescita : "proposta incompatibile col nostro tipo di società" : Latouche: 'Sono solo facili illusioni' «Ancora con questa storia della decrescita felice? In Italia vi innamorate delle definizioni orecchiabili, io ho sempre detto serena, sostenibile», premette ...