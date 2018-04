La politica dei due forni è opportunismo

Nella politica dei nostri giorni ci vuole meno arroganza : Laura Tecce Uno dei peccati più detestabili che inquinano l'animo umano e - inevitabilmente - ne condizionano l'azione è quello che gli antichi greci chiamavano hybris: superbia e arroganza spinta ...

Che cos'è la 'politica dei due forni' e che c'entra la Democrazia Cristiana : Ogni tanto i due forni tornano a sfornare pane. Accade con una certa regolarità, per la verità, da quando Giulio Andreotti - al quale si devono molte frasi entrate nel modo di parlare (e di agire) della politica italiana - coniò l'espressione negli anni '60. Ora è il forzista Antonio Tajani a citare la politica dei due forni puntando il dito contro i grilini rei, a suo dire, di ammiccare un ...

Panetta - Bankitalia - : 'Una politica dei conti prudente è nell'interesse dell'Italia' : ...ribadito come per l'Italia sia necessario andare avanti 'con costanza e determinazione nella prosecuzione delle iniziative di riforma già avviate per sciogliere i nodi strutturali dell'economia'.

Bankitalia : politica dei conti prudente è interesse per l'Italia : "Una politica di bilancio prudente è nell'interesse dell'Italia, indipendentemente dalle indicazioni delle istituzioni internazionali. E' necessaria per la stabilità economica e finanziaria, per la crescita". Lo afferma il direttore generale della Banca d'Italia Fabio Panetta. "Un debito pubblico più basso - spiega - permetterebbe anche di ridurre le distorsioni dovute all'elevata pressione fiscale e di rilanciare gli investimenti".

Provincia : D'Erasmo a Castelli - 'politica fallimentare sulla gestione dei rifiuti' : ... fatti e circostanze lo smentiscono ampiamente dimostrando invece una politica a dir poco fallimentare nella gestione dei rifiuti che ha penalizzato non solo i cittadini di Ascoli Piceno ma anche ...

FINANZA E politica/ La scommessa dei mercati su Mattarella : I mercati non sembrano essere molti nervosi rispetto alla situazione di instabilità POLITICA italiana. C'è una sorta di tregua.

La politica dei Savoia svelata da un comò : LEGGI ANCHE Altre notizie su mostre, eventi e spettacoli a Torino La mostra di Venaria è davvero un'occasione unica, forse irripetibile, per comprendere significati, utilizzi e trasformazioni di un'...

politica estera e tenuta dei conti. Cosa gli alleati chiedono all'Italia : Stati Uniti ed Europa guardano alla terza potenza dell'Eurozona. E vogliono garanzie: dall'economia agli impegni in Libia e Libano Prove di governo: il nodo della Politica estera viene subito al pettine. Non si esaurisce nella lettura degli interessi nazionali. Mette in gioco il posto dell'...

L'irrilevanza dei cattolici nella politica dell'Italia 2.0 : Cosa non da poco per un Paese - almeno sulla carta - profondamente cattolico, osannante nei confronti di un Papa pur arrivato dall'altra parte del mondo, devoto a una quantità industriale di Santi e ...

Il focus dei mercati ritornerà dalla politica ai fondamentali : Il settore bancario sembra aver superato le difficoltà più pressanti e aver ricominciato a fornire prestiti all'economia.

Iavarone : "La politica ignora la fuga dei cervelli" : Ne è convinto il super scienziato italiano emigrato negli Usa, Antonio Iavarone, che all'AdnKronos Salute spiega quali dovrebbero essere a suo avviso le priorità in cima all'agenda politica del Paese ...

BANCHE E politica/ Il rischio di una nuova crisi per colpa dei partiti : Il nostro sistema bancario sarà in grado di reggere un'altra crisi economica? Secondo ROSSELLA RETTURA, Direttore di Refin London, la risposta è no.

Preoccupa violenza politica - allerta Viminale : attenzione su manifestazioni dei prossimi giorni : A Preoccupare e' anche una politica che non sembra essere in grado di abbassare i toni e, anzi, rischia di strumentalizzare ogni episodio, producendo l'effetto opposto: amplificare la forza di ...