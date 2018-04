La nuova serie di Patrick Dempsey | La verità sul caso Harry Quebert | presentata a Cannes

INSTINCT/ Al via la nuova serie Tv con Alan Cumming. Anticipazioni dell'8 aprile 2018 : INSTINCT, Anticipazioni dell'8 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Reinhard viene richiamato in servizio per dare la caccia ad un serial killer particolare. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:14:00 GMT)

Instinct su Rai2 : la nuova serie crime con Alan Cumming : Debutta su Rai2 Instinct, la nuova serie poliziesca creata da Michael Rauch e tratta dal romanzo bestseller Murder Games di James Patterson, in prima visione assoluta domenica 8 aprile alle 22.10. I tredici episodi del drama-thriller, prodotto dall’americana CBS, vengono trasmessi quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, dove vanno in onda con sole tre settimane di anticipo rispetto all’Italia. La trama di Instinct Al centro della trama c’è ...

Gomorra - la nuova serie si gira anche a Bologna : D'Amore aveva già diretto per il teatro American Buffalo , del 2016, spettacolo che ha anche interpretato, e sceneggiato, prodotto e interpretato nel 2015 il film Un posto sicuro , nominato a 2 Nastri ...

Gomorra - La Serie. Ciak per nuova stagione : Marco D'Amore fra i registi - : Inizieranno alla metà di aprile le riprese della quarta stagione di Gomorra " La serie, la produzione originale Sky Atlantic, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film. Le prime tre stagioni ...

Instict copia Bones/ Polemica social per la nuova serie CBS in arrivo su Rai2 : il creatore chiede scusa : Plagio o mancanza di idee? Scoppia la Polemica social sul nuovo episodio di Instict la serie al via su Rai2 proprio domenica prossima, ma cosa c'entra Bones? Ecco i dettagli(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 15:31:00 GMT)

Stanno cominciando le riprese di 'ZeroZeroZero' - la nuova serie diretta da Stefano Sollima - : Per questo, laddove la coca è l'economia di scala, non esiste altro che lo scontro feroce e violento. Guarda la cocaina, vedrai polvere. Guarda attraverso la cocaina, vedrai il mondo. Non potete ...

Alessandro Cattelan resta a SKY : “Sarò il protagonista di una nuova serie TV” : Sky, Cattelan presto in una nuova serie TV: sarà una sitcom Alessandro Cattelan resta a Sky e sogna anche in grande. Il conduttore tv ha parlato dei suoi nuovi progetti in una recente intervista pubblicata da La Stampa in data mercoledì 29 marzo 2018. Al noto quotidiano, il presentatore di X Factor ha annunciato una […] L'articolo Alessandro Cattelan resta a SKY: “Sarò il protagonista di una nuova serie TV” proviene da Gossip e ...

Micciché : “Il 7 maggio la nuova Lega Serie A : sarà come una vera azienda” : Il 7 maggio nascerà la nuova Lega Serie A: ad annunciarlo è stato il neopresidente Gaetano Micciché. L'articolo Micciché: “Il 7 maggio la nuova Lega Serie A: sarà come una vera azienda” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Micciché : 'Il 7 maggio nuova governance della Lega di Serie A' : 'Ci siamo dati appuntamento al 7 maggio per definire tutti gli organi collegiali. Si nominerà il consiglio nella sua interezza, lavoreremo per una condivisione o ancora meglio per l'unanimità tra ...

Ed Westwick di Gossip Girl è indagato per molestie sessuali - licenziato sostituito nella nuova serie tv BBC : Ed Westwick di Gossip Girl è indagato dalla polizia di Los Angeles con accuse di molestie sessuali. Un portavoce del Procuratore distrettuale di Los Angeles ha dichiarato a Deadline che un caso è stato "aperto presso il nostro ufficio con il coinvolgimento di Ed Westwick", ma ha rifiutato di specificare quale accusa abbia aperto la strada all'inchiesta. "La questione è in fase di analisi. L'ufficio del procuratore distrettuale non identifica ...

Cortes - la nuova serie di Amazon con Javier Bardem : Javier Bardem è pronto a calarsi nel ruolo di Hernan Cortes per la nuova omonima serie di Amazon – Cortes – che vede alla produzione Steven Spielberg con la sua Amblin Television insieme all’autore della sceneggiatura Steven Zaillian. E’ lo stesso colosso della vendita onlina oramai un soggetto autorevolo per la produzione e fruzione di contenuti online ad annunciare la serie dedicata al conquistatore spagnolo che ...

Tartarughe Ninja - il teaser della nuova serie animata : “Un giorno sarete dei grandi eroi. Con un po’ di pratica“: così dice con grande ironia la nuova incarnazione di Splinter, un roditore più basso e paffuto del solito, alle Tartarughe Ninja nella nuova serie animata il cui trailer è stato diffuso in queste ore. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, questo il titolo, è la nuova produzione che debutterà nei prossimi mesi sul canale americano Nickelodeon, a poco più di ...

The Terror : video - foto e cose da sapere sulla nuova serie horror di Ridley Scott : ... con poche risorse e a un passo dal naufragio: The Terror mette in luce tutto ciò che può andare storto a un gruppo di uomini congelati, isolati e relegati ai confini del mondo che lottano per la ...