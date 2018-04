La nazionale femminile conquista il quinto successo nelle qualificazioni mondiali : Prosegue la marcia della nazionale femminile guidata da Milena Bertolini, che batte 3-1 la Moldova e conquista il quinto successo in altrettante partite delle qualificazioni alla Coppa del mondo di Francia 2019. Sul sintetico del Centro tecnico federale di Vadul lui Voda, le azzurre trovano il vantaggio in apertura, raddoppiano alla mezz’ora e, dopo una disattenzione difensiva che costa la prima rete subita nelle qualificazioni, chiudono ...

Volley : nazionale femminile - Mazzanti ha scelto 28 atlete per l'estate azzurra : ... e che poi le vedrà impegnate ai Giochi del Mediterraneo , dal 22 giugno al 1 luglio a Tarragona, e infine nell'appuntamento più importante: il Campionato del Mondo in programma in Giappone dal 30 ...

Basket femminile - Cecilia Zandalasini : “Vincere con Schio sarà un sfida stimolante. Sono fiduciosa pensando alla nazionale” : Parlare di Cecilia Zandalasini, talento sbrilluccicante del Basket femminile italiano, in termini di personaggio sportivo e mediatico non è certo esagerato. Le presenze televisive, oltre alla prestazioni in campo con la Nazionale italiana agli Europei in Repubblica Ceca e la militanza nella WNBA tra le fila di Minnesota (squadra vincitrice dell’ultimo campionato negli States), hanno reso la figura della giovane cestista nostrana ancor più ...

nazionale U17 femminile imbattuta - a maggio finali europeo : Con la qualificazione già in tasca grazie ai successi nelle prime due partite con Ungheria (2-0) e Serbia (3-0),la Nazionale Under 17 femminile pareggia 0-0 l’ultimo incontro con la Repubblica Ceca e chiude da imbattuta il proprio girone della Fase élite del Campionato europeo. L’Italia vola meritatamente alla Fase finale del torneo continentale in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania e anche con la Repubblica Ceca, priva delle ...

Da venerdì 31 marzo a Macherio la Finale nazionale Under 20 femminile. : La Cerimonia di apertura di giovedì 30 marzo ha dato il via alla Finale Nazionale U20 femminile che si disputa a Macherio , Palazzetto dello Sport, viale Regina Margherita 2, per i Quarti e le Semifinali e a Desio , PalaBancoDesio, largo Atleti Azzurri d'Italia, . Questo il calendario dei Quarti 14.00 PB Battipaglia-Pall. Varese 95 16.00 ...

Volley - Il tecnico della nazionale femminile Davide Mazzanti in Puglia. Il week end di Coppa. : ... ore 17.00, COVEME VIP SAL LAZZARO - CUORE DI MAMMA CUTROFIANO , ore 20.00, Sabato 31 Marzo - Finali FINALE 3/4 POSTO , ore 16.00, FINALISSIMA , ore 19.00, PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING: https://...

Volley femminile - il Club Italia torna in Serie A1? Campionato a 14 squadre e spazio alle azzurrine per la nazionale : La prossima Serie A1 di Volley femminile sarà allargata a quattordici squadre? Questo è quello che trapela dalle dichiarazioni che Renzo Gobbi, Presidente di Filottrano, ha rilasciato a iVolleymagazine: “Abbiamo più che una speranza di poter continuare a calcare i campi di Serie A1. Manca ancora l’ufficialità ma il prossimo Campionato, avendo la Federazione manifestato la volontà di portare il Club Italia a giocare nella massima ...

Pallamano : la nazionale femminile supera gli Stati Uniti nell’ultimo test match prima delle qualificazioni agli Europei 2018 : Buone notizie per la Nazionale Italiana di Pallamano femminile, che al Pala Palumbo di Salerno ha sconfitto 27-17 gli Stati Uniti nell’ultimo test match di preparazione verso i match contro la Slovacchia, validi per le qualificazioni agli Europei 2018. La sfida ha visto un sostanziale dominio delle azzurre, galvanizzate anche dai ritorni di Bianca Del Balzo ed Angela Cappellaro, fondamentali per le rotazioni offensive delle ragazze guidate ...

Pallamano : avviato il training camp della nazionale femminile - ora gli USA in amichevole : E’ iniziato quest’oggi il training camp della Nazionale italiana di Pallamano femminile, che vede le ragazze allenate dal direttore tecnico Riccardo Trillini sul campo del Pala Palumbo di Salerno fino a domenica 18, preparando inoltre due amichevoli contro la compagine degli Stati Uniti giovedì 15 e sabato 17, sempre alle ore 19. Nel gruppo, c’è attesa per il debutto del terzino mancino Eva Marie Schweitzer, classe 1998, mentre ...