La MotoGP corre stasera in Argentina

Lumberjack corre nella MotoGP con Franco Morbidelli : Il primo ama la natura oltre alle nuove tendenze street e urban. Il secondo ha conquistato nel 2017 il titolo di campione del mondo Moto2: da questa stagione Lamberjack e Franco Morbidelli scendono in pista sui circuiti del Moto GP, a fianco del Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS. Il marchio di calzature dall’iconica foglia d’acero è infatti il loro Official Sponsor sia nella Moto GP che nella Moto2. Proprio in occasione della gara d’inizio ...

F1 - Hamilton annuncia : “Correrò in MotoGP” : F1, Hamilton annuncia: “Correrò in MotoGP” Pesce d’aprile per Lewis Hamilton. L’inglese della Mercedes ha usato il suo profilo Instagram per annunciare il suo passaggio in MotoGP nel 2018 con la Mv Agusta: “Breaking news: ho deciso di passare alle due ruote”. Tutto falso e l’ha confermato lo stesso campione del mondo di Formula 1 […]

Papa Ratzinger si trasferisce a Siena. Hamilton correrà in MotoGP. Ecco i pesci d'aprile social : Quest'anno il giorno dedicato agli scherzi, coincide con la Santa Pasqua. In tanti, soprattutto sui social, si sono sbizzarriti nel fare quello più curioso e simpatico. Non si sono sottratti alla tradizione, neppure i vip

MotoGP - GP Argentina 2018 : quando si corre la prossima gara? Programma - orari e tv del fine settimana a Termas de Rio Hondo : Dal 6 all’8 aprile il Motomondiale tornerà in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo per il 2° round iridato. Grandi attese per i centauri dopo l’esordio di Losail in Qatar. Il GP d’Argentina è sempre stato teatro di grandi confronti e nella classe regina, visto l’equilibrio esistente, c’è da attendersi una gara al cardiopalma coi nostri Andrea Dovizioso sulla Ducati, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Andrea ...

MotoGP - dal 2019 si correrà anche in Finlandia : Continuano, infatti, i lavori al KymiRing, la pista dove approderà il Campionato del Mondo a partire dal prossimo anno, in base all'accordo firmato con nel 2017 Dorna Sports che porterà il KymiRing ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : analisi prove libere. E’ già duello Ducati-Honda. Suzuki in crescita - Yamaha costretta a rincorrere con Valentino Rossi e Vinales : Prima giornata di prove libere in Qatar, primo appuntamento del Motomondiale 2018. Le prime due FP hanno confermato l’andamento dei test. La sensazione è infatti che sarà un duello Ducati-Honda, ma con la Rossa favorita. È in particolare Andrea Dovizioso il più in palla, come dimostra il miglior tempo nella seconda sessione. Ad impressionare è stata soprattutto la facilità con cui il pilota italiano ha ottenuto il crono, senza particolari ...

MotoGP 2018 - Rossi eterno. Correrà fino a 42 anni : Il campione delle due ruote ha firmato con la sua Yamaha per altri due anni. "Voglio correre fino alla fine" MotoGp Qatar 2018, orari tv , diretta Sky e differita Tv8, Valentino Rossi rinnova con la ...

MotoGP Ducati - Petrucci : «Felice di correre un altro anno con Pramac» : ROMA - Durante la presentazione del Team Alma Pramac hanno parlato anche i piloti, che hanno illustrato speranze e obiettivi per il 2018. Il primo a prendere la parola è stato Danilo Petrucci: ' Sono ...

MotoGP - test sul bagnato in Qatar : ok per Marquez - anche per Vinales si può correre : Quarto tempo per il campione del mondo in carica Marc Marquez, davanti compagno di marca Cal Crutchlow. Prime sensazioni positive da parte dello spagnolo: " La visibilità sul bagnato ovviamente non è ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : quando si corre? Programma - orari e tv della prima gara del Mondiale : La Rossa, con Andrea Dovizioso , vice campione del mondo, e Jorge Lorenzo, lancia il guanto di sfida a Marc Marquez ed alla Casa di Tokyo e le caratteristiche del circuito Qatariano sembrano ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : quando si corre? Programma - orari e tv della prima gara del Mondiale : Dal 16 al 18 marzo il Mondiale 2018 di MotoGP, Moto2 e Moto3 prenderà finalmente il via. Sul tracciato di Losail (Qatar) avrà inizio il grande spettacolo del Circus su due ruote. Le luci artificiali del circuito arabo metteranno in risalto le sfide tra Ducati, Honda e Yamaha in lizza per l’iride. La Rossa, con Andrea Dovizioso (vice campione del mondo) e Jorge Lorenzo, lancia il guanto di sfida a Marc Marquez ed alla Casa di Tokyo e le ...

MotoGP - Valentino Rossi 'Correrò fino al 2020' : LOSAIL , QATAR, - 'Un mio team non approderà in MotoGp prima del 2020, anche perché probabilmente nei pRossimi due anni correrò anch'io, quindi non se ne parla'. Valentino Rossi ha ancora voglia di ...