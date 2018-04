La maledizione della Trump Tower | ancora un incendio

Venezuela - sulla maledizione del petrolio ha vinto il ricatto della fame : “La storia del passato già ce l’ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzion”. Questo recitava la canzone – il molto qualunquista e, a suo tempo, molto popolare inno alla “pappa con il pomodoro” – che, in anni lontani, cantata da Rita Pavone, faceva da colonna sonora allo sceneggiato televisivo “Il giornalino di Gian Burrasca”. E proprio questo è, rivoltato come un guanto, quel che ci racconta il Venezuela di ...

C'è una maledizione che incombe sui presidenti della Camera - per chi ci crede - : Iscritto dapprima al Partito socialista italiano, proveniente dal mondo del sindacato, aderisce poi al Partito socialista di unità proletaria , Psiup, , con cui confluisce nel Partito comunista ...

C'è una maledizione che incombe sui presidenti della Camera (per chi ci crede) : Venerdì 23 marzo si svolgerà la prima seduta del nuovo Parlamento che darà ufficialmente il via alla XVIII legislatura. E già aleggia su palazzo Montecitorio quella che alcuni osservatori si dilettano a definire la 'maledizione' dello scranno piu' alto. Nessuna leggenda, nessuna credenza popolare. Più semplicemente si tratta di una semplice analisi della cronistoria ...

La maledizione dei direttori della comunicazione di Trump : di Domenico Defrancesco Hope Hicks (Foto: MANDEL NGAN/AFP/Getty Images) Nuova defezione nella squadra del presidente Trump. Hope Hicks ha rinunciato alla poltrona di capo della comunicazione. Responsabile dei rapporti con la stampa nel periodo della campagna elettorale, la 29enne aveva lavorato in precedenza per la famiglia Trump: era stata modella per i marchi fashion di Ivanka e portavoce della Trump Organization. Nelle scorse settimane era ...

Elezioni 2018 - la maledizione della Terza Via colpisce ancora : Un commando composto da fedelissimi di Matteo Renzi, capo supremo della resistenza alle orde populiste, si era impadronito di una “tempomobile” parcheggiata nella sede lumbard di via Bellerio: l’automezzo in grado di retrodatare la politica fino al tempo di Gengis Khan, che si era rivelato utilissimo alla Lega di Matteo Salvini per redigere il proprio programma elettorale, ispirato alle pulizie etniche dell’Orda mongola. Mentre l’alleato Silvio ...

Juventus - Allegri e la maledizione della Champions : “non voglio più andare in finale” [VIDEO PARODIA] : La Juventus ha chiuso l’andata degli ottavi di finale di Champions League con un 2-2 che in vista del ritorno sorride al Tottenham. In ogni caso la qualificazione è ancora apertissima e i bianconeri hanno tutte le carte in regola per ottenere il passaggio del turno. Al termine della sfida con gli ‘Spurs’, Massimiliano Allegri ha voluto sottolineare questo aspetto lasciandosi andare ad un duro sfogo in conferenza stampa contro i ...

maledizione Ghoulam : “Sospetta frattura della rotula” : La cattiva sorte non sembra voler abbandonare Faouzi Ghoulam. Il terzino del Napoli, che si stava riprendendo dalla rottura dei legamenti del ginocchio destro, si è infortunato nuovamente oggi pomeriggio in allenamento. Secondo quanto riportato dal comunicato della società partenopea, per l’algerino si sospetta una frattura della rotula del ginocchio già infortunato in Champions League contro […] L'articolo Maledizione Ghoulam: ...

maledizione Ghoulam : “Sospetta frattura della rotula” : La cattiva sorte non sembra voler abbandonare Faouzi Ghoulam. Il terzino del Napoli, che si stava riprendendo dalla rottura dei legamenti del ginocchio destro, si è infortunato nuovamente oggi pomeriggio in allenamento. Secondo quanto riportato dal comunicato della società partenopea, per l’algerino si sospetta una frattura della rotula del ginocchio già infortunato in Champions League contro […] L'articolo Maledizione Ghoulam: ...