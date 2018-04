La linea dura dei renziani | “Di Maio ha solo bisogno dei nostri voti | no all’accordo”

Silvio Berlusconi - il retroscena di Augusto Minzolini : Gianni Letta e la linea dura - 'piuttosto ritirati' : Silvio Berlusconi è bloccato tra l'incudine grillina e il martello leghista, una posizione non proprio confortevole e che di certo non agevola la scelta sul da farsi in vista della formazione del ...

Pd - Orlando vs Renzi/ "Lasci lavorare Martina o ritiri dimissioni" : l'ex segretario opta per la linea dura : Pd, Orlando vs Renzi: dopo la sconfitta alle elezioni del 4 marzo acque agitate in casa dem. Il Ministro della Giustizia difende Martina, l'ex segretario opta per la linea dura(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:05:00 GMT)

Le profezie di Casaleggio e del guru di Salvini. E Gianni Letta suggerisce la linea dura al Cav : Venerdì 23 marzo, in uno di quei convegni a porte chiuse dal titolo emblematico, 'L'economia reale e i nuovi scenari politici', che raccolgono il gotha della burocrazia italiana e i fiduciari dei ...

Migranti - dopo Parigi tocca a Tel Aviv : Roma punta sulla linea dura : dopo ?l?invasione? non concordata a Bardonecchia, ora anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu prova a fare lo sgambetto all?Italia. Niente di premeditato, solo qualcosa...

Bologna - operaio folgorato durante lavori a linea elettrica ferrovia : Bologna, operaio folgorato durante lavori a linea elettrica ferrovia Rfi ha aperto un’inchiesta interna. L’incidente è avvenuto nella notte Continua a leggere

Bologna - operaio folgorato durante lavori alla linea elettrica ferroviaria : Un operaio è morto folgorato alla periferia di Bologna mentre, nella notte, lavorava alla manutenzione della linea elettrica del nodo ferroviario del capoluogo emiliano. L'uomo, un 56enne, era ...

Venezia : linea dura questore per sicurezza negli stati - daspo a carico tifosi mestrini : Il questore di Venezia Vito gagliardi oggi ha emesso 2 D.A.SPO, per la durata di 2 anni ciascuno, nei confronti di due mestrini, che si sono resi responsabili di condotte antisportive durante la partita di calcio Mestre- Fermana, disputatasi a Portogruaro il 27 gennaio scorso. Gli episodi avvenuti nelle fasi di deflusso delle tifoserie dallo stadio in occasione della partita avevano già condotto all’irrogazione di 17 D.A.SPO, per durate ...

Sette russi espulsi - accredito rifiutato per altri tre. linea dura della Nato sulla vicenda dell'ex spia Serghei Skripal : "Abbiamo ritirato l'accredito a 7 persone dello staff russo della missione presso la Nato, abbiamo rifiutato l'accredito pendente a tre, e ridotto gli accrediti dei diplomatici russi alla Nato da 30 a 20. Questo invia un chiaro messaggio che ci sono costi e conseguenze per il pericoloso comportamento della russia". Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in risposta all'attacco con un agente nervino all'ex spia russa ...

Il "guerrafondaio" statunitense Bolton fautore della linea dura contro Venezuela e Cuba : la più grande struttura diplomatica iraniana nel mondo è a Caracas, in Venezuela... Riciclano i loro soldi attraverso le banche in Venezuela'. Bolton ha anche esortato a imporre sanzioni più severe ...

Ex spia avvelenata - Ue verso linea dura. Diplomatici Gb lasciano Mosca - : I funzionari abbandonano l'ambasciata dopo la misura decisa dal Cremlino in risposta a un provvedimento analogo da parte di Londra . Vertice tra May-Merkel-Macron, che concordano "sull'importanza di ...

Trump mantiene la linea dura sui dazi ai prodotti cinesi : Teleborsa, - Il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump , sembra essere più che mai convinto di voler applicare nuovi dazi alle importazioni cinesi, dopo quelli imposti su acciaio e ...

