La Lazio vince a Udine e aggancia il terzo posto

Calcio - la Lazio vince a Udine (1-2) : 19.52 La Lazio raggiunge la Roma al terzo posto vincendo in rimonta (1-2) alla Dacia Arena sull'Udinese. Per la squadra friulana prosegue la serie nera:ottava sconfitta consecutiva. Buon avvio dei padroni di casa che passano in vantaggio al 13' con un bel gol (tuffo di testa) di Lasagna su cross di Larsen. La Lazio reagisce: dopo una parata di Bizzarri su Leiva (21') ecco il pari firmato da Immobile (26'), confermato dal Var, dopo un ottimo ...

Lazio - Tare : 'Dopo tante battaglie - vogliamo vincere la guerra. Immobile? Orgoglioso di averlo preso' : Grande notte di calcio all'Olimpico, la Lazio viene raggiunta due volte dal Salisburgo ma poi vince 4-2 con le reti decisive di Felipe Anderson e Immobile. Stadio gremito, biancocelesti travolti dall'...

Lazio - Inzaghi : "Era importante vincere - lucidi fino alla fine" : Il tecnico biancoceleste dopo la vittoria sul Benevento: "Ora il Salisburgo. E non facciamoci condizionare dall'avvicinarsi della data del derby"

La Lazio vince in goleada con il Benevento : La Lazio vince, in goleada, contro il Benevento una partita che si era inizialmente complicata. Un successo che era necessario per non perdere ulteriore terreno nella corsa alla Champions e per preparare nel modo giusto l’andata dei quarti di Europa League con il Salisburgo, giovedì sempre all’Olimpico. Immobile, con una doppietta, resta capocannoniere con 26 reti, tenendo apertissima la sfida col nerazzurro Icardi. Il Benevento ci ...

Lazio - Leiva e la rincorsa Champions : 'Possiamo vincerle tutte' : ROMA - 'rincorsa Champions? Possiamo vincere tutte le nove partite che rimangono: non è facile, ma siamo lì e abbiamo le nostre chance. Dobbiamo crederci, possiamo essere tra le prime quattro a fine ...

Lazio - Inzaghi : "Meritavamo di vincere. Ora bisogna tornare a correre" : Il pareggio contro il Bologna rallenta la corsa della Lazio verso la Champions, ma Simone Inzaghi preferisce vedere il bicchiere mezzo pieno: "Avremmo meritato la vittoria, ci abbiamo provato in tutte ...

Serie A : vince il Napoli - pari Lazio : 22.40 Il Napoli sfrutta al meglio l'occasione battendo al San Paolo il Genoa 1-0 e si porta a 2 punti dalla Juve.All'Olimpico solo 1-1 per la Lazio con il Bologna. Napoli-Genoa 1-0 Primo tempo complicato. Allan spreca al 40', poi palo di Insigne (45'). Mertens colpisce il legno (51'), prima del gol gol decisivo di Albiol di testa (72'). Lazio-Bologna 1-1 Botta e risposta tutto nel primo tempo. Rossoblù in vantaggio al 3' con Verdi dopo una ...

Arsenal-Milan 3-1 - papera di Donnarumma La sequenza La rimonta sfuma : Milan fuori La Lazio vince a Kiev e passa : Dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro gli uomini di Gattuso soccombono anche a Londra, anche se possono recriminare sul primo gol dato ai Gunners segnato su un rigore apparso inesistente

Arsenal-Milan 3-1 : papera di Donnarumma - poi chiude Welbeck. Rossoneri eliminati La Lazio vince a Kiev e passa : Dopo la sconfitta per 2-0 a San Siro gli uomini di Gattuso soccombono anche a Londra, anche se possono recriminare sul primo gol dato ai Gunners segnato su un rigore apparso inesistente

La Juve vince - Lazio pareggia a Cagliari : 16.59 La Juventus regola l'Udinese (doppietta di Dybala) e vola a +2 sul Napoli.Lazio pareggia a Cagliari. In coda successo del Crotone e pari tra Sassuolo e Spal. ROMA-TORINO (venerdì) 3-0 H.VERONA-CHIEVO (sabato) 1-0 FIORENTINA-BENEVENTO 1-0 BOLOGNA-ATALANTA 0-1 Cagliari-Lazio 2-2 CROTONE-SAMPDORIA 4-1 JuveNTUS-UDINESE 2-0 ...

Lazio - vincere per tornare a sorridere : Serve una vittoria per riportare il sorriso a Formello dopo due settimane da incubo. La mancata finale di Coppa Italia, il ko in campionato contro la Juve e il beffardo pareggio in Europa League ...

Lazio - Inzaghi : 'Adesso andiamo a vincere in Ucraina' : 'Dovremo vincere in Ucraina. Loro sono un'ottima squadra e bisognerà fare una partita giusta. Avremmo meritato di più ma in questo periodo non basta per vincere le partite. E' un momento in cui la ...

Regione Lazio - Zingaretti vince ma non ha la maggioranza : Zingaretti dovrà scencere a compromessi con un partito dell'oppisizone. Il candidato del centrosinistra alla Regione Lazio, infatti, ha vinto ma non ha la maggioranza. L'effetto che si è delineato è quello dello della cosiddetta anatra zoppa: 24 consiglieri più il presidente contro 26 all'opposizione (divisi tra centrodestra e M5s).Al momento non tutti i seggi hanno completato lo scrutinio - mancano circa un migliaio di voti ...