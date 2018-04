La figlia non risponde al telefono | i carabinieri la trovano morta in casa

Avellino. Non impedì abusi sessuali su figlia minorenne : 45enne finisce in carcere : I carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno arrestato una 45enne colpita da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Avellino, dovendo espiare la pena di oltre sei anni di...

Mamma prepara il ragù - la figlia vegana la minaccia : 'Se non la smetti - ti accoltello' : Un piatto di ragù rischia di sfociare in tragedia. Succede quando una madre modenese doc ha una figlia vegana. 'Adesso ci penso io a farti smettere, se non la pianti di fare il ragù ti pianto un ...

“Cosa faccio al mio corpo”. Aurora Ramazzotti - la confessione. La figlia di Eros e Michelle - spesso accusata di “non essere bella quanto la madre” - ha deciso di raccontare i suoi segreti più intimi. Quel che ha fatto sapere ai fan è una sorpresa (fino a un certo punto). Qualcuno se ne era già accorto… : Qualche anno fa la prendevano in giro e le dicevano di essere più brutta di sua madre. certo, non è facile essere la figlia di Michelle Hunziker. Ma Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra Michelle e il cantante Eros, non ha mai preso troppo sul serio Quelle crudeltà. O comunque non lo ha mai dato a vedere. Probabilmente ci sarà rimasta male perché non è giusto che una ragazza venga presa di mira perché ha un po’ di cellulite o perché non è magra ...

«Mia figlia senza vaccino bloccata dai vigili fuori dall’asilo : non è entrata» : Il papà di una bimba di 2 anni: «Ci hanno consigliato, se pensavamo di avere ragione, di contattare un avvocato». Ma per il Comune la faccenda è chiusa

Martin Luther King - la figlia Bernice intervistata da Tv2000 : “Nostra madre ci disse di non odiare l’assassino” : “Avevo solo 5 anni, quando arrivò la notizia dell’assassinio stavo dormendo. Mia sorella Jolanda e mio fratello Martin invece la sentirono alla televisione. Jolanda chiese a mia madre: ‘Devo odiare la persona che ha ucciso mio padre?’. E lei rispose subito ‘no’”. Così Bernice Albertine King, figlia minore di Martin Luther King, in un’ intervista di Pierluigi Vito per il Tg2000, il telegiornale di Tv2000, in occasione dei 50 anni dall’assassinio ...

“È pronta”. La spifferata su Aurora Ramazzotti. I beninformati annunciano la grande novità per la figlia di Michelle : ”Non può tirarsi indietro” : La vita di Aurora Ramazzotti non potrebbe procedere al meglio. L’amore con Goffredo Cerza è sempre più forte e anche se i due hanno trascorso le vacanze da separati sulla loro storia non c’è nessuna ombra. Non è la prima volta che la coppia si separa in occasione delle feste comandate. Subito dopo Natale Aurora era volata con la madre alle Maldive per una vacanza paradisiaca in famiglia, Goffredo invece era rimasto ad ...

Ha perso 14 miliardi di dollari - ma Mark Zuckerberg non perde il sorriso e la voglia di festeggiare (con moglie e figlia) : "Il nostro primo seder in famiglia. Buona Pasqua". A giudicare dal sorriso nella foto, non si direbbe che Zuckerberg abbia appena perso 14 miliardi di dollari. Dopo lo scandalo Cambridge Analytica - costato a Facebook circa 80 miliardi di dollari - il ceo del social network ha postato uno scatto sul suo profilo, nel quale si mostra a tavola in compagnia della moglie e della figlia.La famiglia è riunita per celebrare il seder di Pesach: ...

“Davanti alla figlia…”. Italia - orrore in villetta. Il nonno entra a casa ed è choc : la nipotina - trovata con lividi ed ecchimosi - ha assistito a tutto : Tragedia in provincia di Mantova. La notizia ha sconvolto la comunità della città lombarda e nel gito di poche ore è stata ripresa dai maggiori quotidiani nazionali. Una storia che, purtroppo, vede coinvolta in prima persona anche una bambina di sei anni. Una coppia di Pegognaga si è suicidata impiccandosi con una corda alle scale interne dell’appartamento nel quale viveva. Il tutto, sembrerebbe avvenuto proprio davanti alla ...

Marito e moglie impiccati in casa davanti alla figlia di 6 anni : "La bimba è sotto choc - l'ha trovata il nonno" : Un doppio suicidio davanti alla figlioletta di 6 anni. Accade a Pegognaga, nel mantovano, dove Marito e moglie sono stati trovati impiccati nella loro abitazione: per gli investigatori si sono...

Giorgio Mastrota nonno. La figlia Natalia è incinta (Maurizio Costanzo Show) : Giorgio Mastrota è pronto a diventare nonno. Sua figlia Natalia, 22 anni, avuta con la showgirl Natalia Estrada, sta per entrare nel settimo mese di gravidanza e questa sera, giovedì 29 marzo, sarà insieme al suo papà al Maurizio Costanzo Show per raccontare le emozioni che stanno vivendo in casa Mastrota. Il conduttore parla in tv della gioia di avere il primo nipote, che per altro sarà quasi coetaneo di uno dei suoi zii. Il quarto figlio di ...

Picchia il suo ex prof e gli distrugge il volto : la figlia di 5 anni non lo riconosce più : Picchia il suo ex prof e gli distrugge il volto: la figlia di 5 anni non lo riconosce più Lucas Mikoliunas, 17enne, ex studente della Sirius Academy West di Hull, in Regno Unito, ha Picchiato in modo barbaro il suo ex insegnante, Christian Dawson, 40 anni, perché “odiava la sua vecchia scuola”. Il giovane è […]

