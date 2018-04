Juventus | scontro verbale tra Nedved e un tifoso del Benevento

Serie A Chievo - Campedelli : «Scudetto? La Juventus ha dalla sua lo scontro diretto» : NAPOLI - "Come si fa a restare tanti anni in Serie A? Devi fare di necessità-virtù ed inventare il calcio ogni anno. Il Benevento ha un grande presidente ed una forza economica importante, ma in Serie ...

Napoli - Mertens avvisa la Juventus : lo scontro scudetto è già caldissimo : La Serie A è ferma per lasciare spazio alle Nazionali, continua lo scontro scudetto tra Napoli e Juventus , l’attaccante Mertens avvisa i bianconeri: “lo scontro diretto del 22 aprile sarà la nostra finale di Coppa, quella è la gara che può essere decisiva. Per fortuna – ha detto l’attaccante del Napoli dal ritiro della Nazionale – la Juve ha fatto 0-0 con la Spal e questo vuol dire che il testa a testa continua. Per ...

Corsa Scudetto : il Napoli tiene vivo il sogno - cinque partite per arrivare allo scontro diretto con la Juventus : cinque partite per arrivare allo scontro diretto e provare a giocarsi il tutto per tutto allo Juventus Stadium. E’ questo il minisprint che il Napoli prepara per tenere in vita il sogno Scudetto. Un sogno ancora vivo nonostante il sorpasso in classifica e in cui i giocatori azzurri credono fino in fondo. La consapevolezza dei propri mezzi e la personalita’ sono due aspetti su cui Maurizio Sarri ha lavorato molto nei suoi tre anni a ...