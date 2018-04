Juve | anche Morata in lizza per l' attacco

Ripete la super rovesciata con la Juve : Ronaldo show anche in allenamento : Cristiano Ronaldo replica lo show. A filmarlo sono le telecamere del Real Madrid. In allenamento il fuoriclasse portoghese si Ripete. La rovesciata al volo che ha fatto alzare in piedi i fan ...

Serie A Benevento - per la Juventus convocato anche Sagna : Benevento - Sono in tutto 24 i calciatori convocati da Roberto De Zerbi , allenatore del Benevento , per la gara contro la Juventus di domani alle 15. Presente in lista anche il nome di Sagna . Questo ...

Infortunio Emre Can/ Stagione finita e mondiale a rischio : salta anche la Juventus? : Infortunio Emre Can, Stagione finita e mondiale a rischio: salta anche la Juventus? Il centrocampista del Liverpool ha un problema alla schiena, riscontrato in campionato(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:27:00 GMT)

Juventus - mistero Allegri : resta o va via? Via ai sondaggi bianconeri : Inzaghi - Simeone e anche un clamoroso ritorno… : Juventus, mistero Allegri- resta in bilico il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dalle motivazioni del tecnico e dal nuovo potenziale progetto che la società potrebbe costruire attorno al tecnico toscano. Non mancano le offerte dall’estero: Chelsea e PSG sarebbero pronte a ricoprire d’oro Allegri per cercare […] L'articolo Juventus, mistero Allegri: resta o va via? ...

Juve - anche un ct per il post Allegri : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport fra i possibili candidati per sostituire Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus c'è anche l'attuale ct della Francia ed ex bianconero Didier Deschamps .

Juventus - Dybala non si dà pace : 'Perdere fa male - anche contro un super Real' : Ma io faccio fatica a rimproverare una squadra che ci ha provato, contro i migliori al mondo' , , la batosta sembra invece bruciare tantissimo a Paulo Dybala . 'Le sconfitte fanno male, fanno sempre ...

Il Real colpisce la Juve anche a Piazza Affari : La spettacolare rovesciata di Cristiano Ronaldo e il pesantissimo 0-3 inflitto dal Real Madrid in Champions League costano carissimo alla Juventus. La probabile uscita dalla competizione europea - a ...

Allegri : 'Real Madrid devastante - Juve anche sfortunata' : 'Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, davanti avevamo il più forte centravanti al mondo, questa sera ha segnato per la decima partita consecutiva in Champions - ha sottolineato il tecnico - ...

L’agente di Lunin : “L’Inter lo segue - costa 6 milioni - c’è anche la Juve” : L’agente di Lunin: “L’Inter lo segue, costa 6 milioni, c’è anche la Juve” Il nome di Andriy Lunin da diverse settimane è segnato in maiuscolo nell’agenda di Piero Ausilio e Luciano Spalletti. Il club nerazzurro vorrebbe acquistare il portiere ucraino classe ’99, che ha già esordito in Nazionale, per farne l’erede di Handanovic, magari dopo […]

Juve Stabia - Editoriale - Il calcio è strano - il calcio è anche questo! - Magazine Pragma : Juve Stabia, Editoriale, Il calcio è strano, il calcio è anche questo! Editoriale del lunedì. La Juve Stabia cade in casa contro il Cosenza e la sensazione è che i Lupi abbiano portato a casa il ...

Pogba si sbilancia sul futuro : l’ex Juventus allo scoperto sul Manchester United : L’avventura di Pogba con la maglia del Manchester United può essere considerata fino al momenti deludente, costato cento milioni dalla Juventus non ha ripagato la fiducia, in un’intervista a Telefoot, allontana però l’idea di una sua partenza. “Con Mourinho non ho alcun problema, rispetto le sue decisioni – ha detto il francese, che ieri in campionato contro lo Swansea era titolare -. Stare tanto in panchina non mi ...

'Manchester United su Bale. Juventus - via libera per Martial' : TORINO - Il Manchester United non perde di vista Gareth Bale, obiettivo di lunga data. E si prepara ad un nuovo assalto con il 'tesoretto' ricavato dalla possibile cessione di Anthony Martial. Lo ...

MILAN - GATTUSO/ "La Juventus è una macchina da guerra - sembra che neanche sudino” : MILAN, GATTUSO in conferenza stampa: "La Juventus è una macchina da guerra, sembra che neanche sudino”. Il tecnico rossonero parla in vista del big match di questa sera(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:34:00 GMT)

Champions League - Juventus-Real Madrid gratis e in HD anche su tivùsat : L'incontro sarà visibile sul nuovo canale 20 di Mediaset, e per la prima volta gratis anche in esclusiva satellitare sul canale 20 di tivùsat. Appuntamento al 3 aprile. L'articolo Champions League, Juventus-Real Madrid gratis e in HD anche su tivùsat è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.