Justin Timberlake | «Lei mi protegge»

Video di Justin Timberlake che interrompe il concerto di Detroit per un annuncio molto speciale : Il Video di Justin Timberlake che interrompe il suo concerto a Detroit, in scena lunedì 2 aprile, è diventato rapidamente virale: il cantante ha fermato il suo show attirato dalla richiesta di una fan tra le prime file, che ha voluto annunciare una notizia speciale in modo altrettanto speciale. Impegnato coi concerti del suo The Man Of The Woods Tour in giro per gli Stati Uniti a supporto dell'ultimo omonimo album in studio, Timberlake ha ...

Justin Timberlake segna triple da ogni posizione - fenomeno anche nel basket : Justin Timberlake ha fatto visita alla squadra dei Washington Wizards e non ha esitato a prendere in mano il pallone a spicchi e dimostrare il suo talento anche nel basket. Nel video postato dalla ...

A Toronto da Justin Timberlake - tra ghiaccio e fuoco : Air Canada Center è l’arena di Toronto dove gioca la squadra di hockey su ghiaccio. Trasformarlo in fuoco non era facile. Justin Timberlake c’è riuscito, in quella che è la prima tappa del nuovo Man of the Woods Tour, dal titolo del suo ultimo disco uscito a febbraio. Quindici musicisti, sei ballerini, un palco che si snoda in tre punti, con quello centrale e con due palchi più piccoli, uno in mezzo alla pista, tra la ...

Video dell’esibizione di Justin Timberlake ai Brit Awards 2018 in duetto con Chris Stapleton sulle note di Say Something : Justin Timberlake ai Brit Awards 2018 si è esibito in Midnight Summer Jam e Say Something, due brani estratti dal nuovo album di Justin Timberlake Man Of The Woods. Sorpresa sul palco con la popstar, Chris Stapleton! La trentottesima edizione dei Brit ha visto la conduzione di Jack Whitehall, in diretta dalla O2 Arena di Londra. per una serata di musica, tanti premi ed ospiti eccezionali tra cui Foo Fighters, Dua Lipa, Liam Payne e Rita Ora, ...

Tutti i performers dei Brit Awards 2018 - da Liam Payne a Justin Timberlake : chi si esibirà il 21 febbraio a Londra : Ufficiali Tutti i performers dei Brit Awards 2018, il gran galà della musica inglese che premia i migliori artisti e progetti discografici. La cerimonia di premiazione si terrà mercoledì 21 febbraio alla O2 Arena di Londra, in una serata di grande musica dal vivo: si esibiranno, infatti, molti artisti internazionali che hanno dominato le classifiche di vendita degli ultimi mesi. Per la prima volta nella loro carriera, calcheranno il palco ...

Justin Timberlake : “Say Something” è il nuovo singolo che ha già raggiunto 52 milioni di visualizzazioni su Vevo/YouTube : In radio e già disponibile in digitale “Say Something” è il nuovo singolo di Justin Timberlake feat. Chris Stapleton, già nella Top 10 di iTunes in 11 Paesi ed estratto dal suo quarto album in studio della superstar americana, “Man Of The Woods” (RCA Records). Il videoclip ufficiale di “Say Something” (oltre 34 milioni di stream su Spotify) è diretto da Arturo Perez Jr. (La Blogothèque) e ha già raggiunto 52 milioni di visualizzazioni su ...

Justin Timberlake - un capo speciale per ogni brano : Una delle cose belle della poliedricità è che dopo una stroncatura arriva la gloria. Ma può accadere anche il contrario, senza sconti per nessuno perché, se azzardi al punto da sbagliare un look, la stampa assai esigente, il web che non le manda a dire e perfino i tuoi più granitici fan non perdonano. Lo sa bene il «forever teen» (se pur trentasettenne) Justin Timberlake, che reduce dall’halftime show del Super Bowl 2018 – per il quale aveva ...

Justin Timberlake raggiunge la 1 - ma con il suo peggior debutto di sempre - : Man Of The Woods è arrivato alla numero 1 in USA vendendo 242.000 copie , 296.000 con lo streaming, , ma questo segna il suo peggior debutto di sempre. Questo risultato non mi stupisce, l'album ...

Il new rhythm & blues di Justin Timberlake - il sound elettronico di Cosmo - il piano rock di Matthew Lee : ... viaggia nelle avventure vissute nel lungo viaggio personale che da Memphis lo ha portato a girare mezzo mondo. Il titolo del cd, Man of the woods , viene dal brano omonimo brano, saporito di country,...

Justin Bieber : il suo commento sull’esibizione di Justin Timberlake al Super Bowl è uno dei più sinceri : Insieme a quello scritto da Demi Lovato, il commento fatto da Justin Bieber in merito all’esibizione di Justin Timberlake all’halftime show del Super Bowl 2018 (clicca qui per vederla interamente) è uno dei più sinceri in assoluto! [arc id=”d7ab7150-b725-11e6-bffd-a4badb20dab5″] “Ho amato questa performance”, così inizia il post condiviso da Bieber rivolto al collega Timberlake. “Quanta preparazione per ...

L’esibizione di Justin Timberlake al Super Bowl 2018 : Dopo lo show dell’anno scorso animato da Lady Gaga, nell’intervallo dei questa edizione del Super Bowl a esibirsi è toccato a Justin Timberlake. Il cantante americano, che ha debuttato nel Mickey Mouse Club (assieme alla fidanzata storica Britney Spears) e poi è divenuto famoso con la pop band Nsync prima di dedicarsi a una lunga carriera da solista, è stato protagonista di un halftime show che ha coinvolto tutto lo stadio di ...

Super Bowl 2018 : Lady Gaga batte Justin Timberlake : Non sono bastati né i passi di danza, né il foularino rosso intorno al collo e né il pianoforte a coda per fare di Justin Timberlake il re del Super Bowl. La sua esibizione, trasmessa in diretta dal canale statunitense Nbc, tiene incollati ben 106.6 milioni di spettatori. Un risultato straordinario, certo, ma ben lontano dai numeri riscossi da Lady Gaga nel 2017 che, fra salti nel vuoto e torri argentate, entrò nelle case di 117.5 milioni di ...