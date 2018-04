John Legend realizza un intero video musicale con Google Pixel 2

LEGENDS OF TOMORROW - Recensione 3x17 "Guest Starring John Noble" : Buon pomeriggio tesori, ci credete che siamo quasi alla fine della terza stagione?!Fortuna che hanno rinnovato lo show per una quarta, altrimenti sarei in lutto. Ma parliamo dell'episodio, che WOW! È stato una vera bomba!Ci eravamo lasciati con Amaya diretta al suo villaggio in Zambesi nel 1992 per evitare che fosse distrutto. La squadra ovviamente si accorge della sua assenza e capisce immediatamente il suo piano, così Nate e Wally vanno ...

John Legend sarà Gesù nel remake live di “Jesus Christ Superstar” : John Legend è pronto a vestire i panni di Gesù in “Jesus Christ Superstar live”, remake dal vivo del famosissimo film del 1973. sarà un vero e proprio show evento che si svolgerà l’1 aprire, la domenica di Pasqua, al Marcy Armory di Brooklyn, a New York. [arc id=”2b00c10c-b022-11e7-9a25-a4badb20dab5″] A fare compagnia a John, nel cast ci saranno altri due star della musica: Sara Bareilles (era sua la hit del 2008 ...

Legends of Tomorrow - stagione 3 : demoni - viaggi nel tempo e John Constantine : ... principalmente in forma animata e sempre con la voce di Ryan , nel film Justice League Dark e nella serie realizzata appositamente per Seed , il servizio di streaming della CW negli Stati Uniti, . ...