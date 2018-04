Italiano scomparso a Lubiana | polizia | forse finito in fiume

Venezuela - ritrovato morto l’Italiano scomparso da giorni : Umberto Micalizzi assassinato : Venezuela, ritrovato morto l’italiano scomparso da giorni: Umberto Micalizzi assassinato L’uomo era in viaggio con la sua moto nel Paese sudamericano: il suo corpo trovato con diverse ferite d’arma da fuoco, nessuna traccia della moto.Continua a leggere L’uomo era in viaggio con la sua moto nel Paese sudamericano: il suo corpo trovato con diverse ferite […]

Italiano scomparso a Lubiana da 8 giorni - la Farnesina segue il caso : Italiano scomparso a Lubiana da 8 giorni, la Farnesina segue il caso Il giovane, Davide Maran di Cento (Ferrara), era in Slovenia per seguire un master post laurea

Trovato morto con il cranio fracassato l'Italiano scomparso in Turchia Video : E' stato riTrovato morto alessandro fiori, il 33enne di Soncino, nel cremonese, scomparso nel nulla alcuni giorni fa ad Istanbul, dove era appena giunto per concedersi una breve vacanza. Secondo l'agenzia Ansa il suo corpo sarebbe stato rinvenuto con il cranio fracassato nel quartiere del porto della capitale turca. E' toccato al padre vivere l'esperienza atroce del riconoscimento del cadavere. Da alcuni giorni era in citta', per le ricerche.

