Italiani in banca con il cellulare | sono 9 milioni

Ict : Facebook social preferito tra Italiani - Instagram sbanca tra giovani : Milano, 5 apr. (AdnKronos) – Facebook e WhatsApp si confermano i social preferiti tra gli italiani, mentre Instagram scala le classifiche e conquista soprattutto i giovanissimi. E’ quanto emerge dallo studio Blogmeter che ha condotto, per il secondo anno consecutivo, la ricerca ‘italiani e social Media’ intervistando 1.500 residenti, tra i 15 e i 64 anni, iscritti ad almeno un canale social. Facebook si conferma per ...

Ict : Facebook social preferito tra Italiani - Instagram sbanca tra giovani (2) : (AdnKronos) – Instagram è il social di riferimento per seguire le celebrity (in crescita rispetto al 2017); YouTube e Pinterest invece sono utilizzati per trovare stimoli e idee. Crescono le menzioni di Facebook Messenger (+7%) come canale per comunicare con le aziende. La pubblicità su Facebook e Instagram è considerata utile come fonte di stimoli rispettivamente per il 26% e il 33% degli intervistati. Su questi social molti utilizzatori ...

Bologna - rapine in banca : sgominata una gang - arrestati tre Italiani : Erano specializzati in rapine in banca, con tanto di sequestro di clienti e dipendenti. Ora, la banda, composta da italiani, è finita in manette. Della gang criminale che per mesi ha seminato il ...

Gli Italiani sognano ancora il posto in banca. Parola di Linkedin : (Foto: Linkedin) “La mogliettina e il posto fisso in banca”, cantavano Elio e le storie tese. E sembra essere ancora questo, nel 2018, il sogno (neanche tanto) nascosto degli italiani. Al primo posto tra gli annunci di lavoro che hanno ricevuto più candidature su Linkedin nel 2017 c’è un’offerta pubblicata da Intesa Sanpaolo, che a marzo era alla ricerca di un direttore di filiale. Il social network professionale ha reso ...

Gli Italiani sognano ancora il posto in banca. Parola di Linkedin : Linkedin pubblica la classifica degli annunci più cliccati del 2017: al primo posto c'è una posizione per direttore di filiale di Intesa Sanpaolo