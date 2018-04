Italian Music Award | appuntamento il 20 21 luglio al Parco di Monza

JAZZ - Domenica 8 aprile al Teatro Fontana di Milano l'assemblea nazionale di MIDJ - Musicisti Italiani di Jaz : Severino Salvemini, 'La ricaduta economica e sociale di un festival JAZZ sul territorio' / docente Università Bocconi di Milano, esperto in economia della cultura 16:30-18:00 - Interventi dall'...

Cosmo e la nuova musica Italiana : Loro facevano discorsi lontani dalla mia visione del mondo, discorsi che per me erano "sbagliati". Ero un professore severissimo, un bastardo. Mi sono confrontato con le persone che avevo di fronte, ...

Trust : il rapimento Getty su Sky Atlantic. Nel cast Hilary Swank e Luca Marinelli - musiche e location Italiane : Trust, Il rapimento Getty Potere, denaro, corruzione. Invidie e tensioni. C’è tutto questo in Trust- Il rapimento Getty, la serie tv trasmessa da oggi su Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti. Prodotta da FX e distribuita dalla Twentieth Century Fox, la produzione racconta il drammatico e clamoroso sequestro di John Paul Getty III, il nipote di un ricchissimo petroliere statunitense, avvenuto nel luglio 1973 a Roma per mano ...

Jon Hopkins e la sua musica elettronica : unica data Italiana : Per gli appassionati della # musica #elettronica : rimanete sintonizzati! E' in arrivo J on Hopkins in un'unica soluzione italiana ovvero una sola data a Milano il 30 Giugno per ASTRO Festiva wind ...

Jon Hopkins e la sua musica elettronica : unica data Italiana : Per gli appassionati della musica elettronica: rimanete sintonizzati! E’ in arrivo Jon Hopkins in un’unica soluzione italiana ovvero una sola data a Milano il 30 Giugno per ASTRO Festiva wind music awards 2018 al Circolo Magnolia. Tappa del tour europeo che vedrà Hopkins protagonista e presentatore del suo nuovo album intitolato Singularity, in uscita per Domino/SpinGo il prossimo 4 Maggio. data da non dimenticare anche perché questo nuovo ...

A scuola con un pezzo di storia della musica Italiana : E' uno dei maggiori chitarristi rock italiani di tutti i tempi: il compositore trevigiano Tolo Marton , apprezzato da molti colleghi americani, premiato negli Usa dal padre di Jimi Hendrix, richiesto ...

“Ciao maestro”. Musica Italiana in lutto. La notizia ha fatto subito il giro d’Italia. Il cordoglio di Fiorello : “Eri un grande” : Chitarrista dal tocco inconfondibile. Così come il suo ciuffo, un segno di riconoscimento che l’ha accompagnato per tutta la vita. È morto a Roma all’età di 75 anni. A darne notizia lo storico manager Pasquale Mammaro. La notizia si è diffusa nel giro di poche ore. cordoglio in tutto il mondo della Musica che, per anni, lo ha visto grande protagonista. Enricio Ciacci era nato a Tivoli 75 anni fa, compositore di colonne sonore, ...

12 marzo - GIOVANNI ALLEVI IN "EQUILIBRIUM" CON L'ORCHESTRA SINFONICA ItalianA PER LA CAMERATA MUSICALE BARESE -Bari : I biglietti per gli spettacoli sono in vendita presso gli uffici della CAMERATA MUSICALE BARESE in Via Sparano 141, Box Office della Feltrinelli, Botteghino del Teatro Petruzzelli oltre che sul sito ...

Musica in streaming - la rivolta degli 'scrocconi' - Italiani - contro Spotify : Lo streaming e i capricci degli adulti Col passare delle ore, fortunatamente , per la reputazione degli italiani, s'intende, sul Play Store sono comparse via via sempre più numerose recensioni da 5 ...

A Verissimo Emma-Cristina Chiabotto-Miriam Leone - a Sabato Italiano Cecchi Gori - a Gulp Music Benji e Fede : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Sabato 10 marzo. Ospiti di Gulp Music del 10 marzo 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. Il programma è andato a trovare Thomas in una delle date del suo nuovo tour. Per l’occasione l’artista presenterà in esclusiva per il pubblico […] L'articolo A Verissimo Emma-Cristina Chiabotto-Miriam Leone, a Sabato italiano Cecchi Gori, a Gulp Music Benji e Fede ...

Tiziana Rivale/ Con "Sarà quel che sarà" entra nella storia della musica Italiana (Sabato Italiano) : Tiziana Rivale è una delle voci femminili di primo piano degli anni Ottanta, grazie alla sua vittoria al Festival di Sanremo. Oggi ospite di Sabato Italiano su Rai 1. (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:28:00 GMT)

Domenica In - musica Italiana al posto di Benedetta Parodi : ecco il retroscena : La notizia dell'addio di Benedetta Parodi da Domenica In a stagione in corso non è stata ancora confermata ufficialmente, ma è praticamente certa. Come ha rivelato Il Corriere della Sera, nella ...

Torna Radio Italia Live – Il Concerto 2018 : annunciata la data e la città dell’appuntamento estivo con la musica Italiana : Torna anche quest'anno l'appuntamento dell'estate con la musica di Radio Italia nell'evento estivo Radio Italia Live - Il Concerto 2018. Le prime novità sul grande Concerto di Radio Italia sono state annunciate giovedì 1 marzo in diretta su Radio Italia - Solo musica Italiana dal direttore Mario Volanti e il sindaco Giuseppe Sala. Sarà proprio Milano la città che anche quest'anno ospiterà il grande Concerto targato Radio Italia. Radio ...

Monza lancia i Music Italian Award e scommette sul concertone : Monza lancia i Mima dopo l'addio degli iDays: il Monza Italian Music Award premia la Musica Italiana con grandi nomi in nomination e un concertone all'autodromo il 21 luglio. In gara, da votare, anche ...