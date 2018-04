Italia-Serbia | Europa Cup 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv Gli aggiornamenti

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i risultati della terza giornata. La Croazia batte la Serbia e va in finale - l’Italia per il podio : Si sono conclusi i gironi di Europa Cup di Pallanuoto: nel girone degli azzurri, dopo una nuova bella prestazione e la vittoria per 10-7 sulla Grecia, è arrivato il secondo posto nel girone per il Settebello, mentre la Spagna, già certa da ieri del primo posto, ha perso contro l’Ungheria per 7-13. In classifica Spagna ed Italia a quota 6 punti, Ungheria terza a quota 4, Grecia ultima a 1. Gli iberici sono primi per la vittoria nello ...

Rientrato in Italia il fotoreporter arrestato a marzo in Serbia : "Sono stanco, ma sto bene". Lo ha detto appena Rientrato in Italia Mauro Donato, il fotoreporter arrestato il 16 marzo in Serbia, al confine con la Croazia per una presunta aggressione e rapina ai ...

Serbia scarcera reporter Italiano : ANSA, - ROMA, 5 APR - Mauro Donato, il fotoreporter arrestato in Serbia il 16 marzo per una presunta aggressione e rapina ai danni di alcuni profughi, è stato scarcerato. Lo apprende l'ANSA da fonti ...

Liberato il fotoreporter Italiano arrestato in Serbia per rapina : Mauro Donato si trovava nel paese per un reportage sulle condizioni dei profughi, ed era stato accusato di aver rubato l’equivalente di 3 euro proprio a tre migranti afghani

Mauro Donato - scarcerato il fotoreporter Italiano detenuto in Serbia : “Finita una brutta disavventura” : È stato scarcerato dopo tre settimane Mauro Donato, il fotoreporter torinese arrestato in Serbia il 16 marzo per una presunta aggressione ai danni di alcuni profughi. Donato si trovava nel paese con un collega per documentare la vita delle persone in fuga da guerra e miseria lungo la rotta dei Balcani. “È finita una brutta disavventura”, ha commentato il fotoreporter subito dopo il rilascio da parte delle autorità serbe. ...

Video Gol Serbia U21-Italia U21 0-1 : Highlights e Tabellino Amichevole 27-3-2018 : Risultato Finale Serbia Under 21-Italia Under 21 0-1: Cronaca e Video Gol MARCATORI Amichevole 27 Marzo 2018. A Novi Sad la seconda Amichevole della nuova Italia Under 21 targata Evani sconfigge di misura la Serbia grazie alla seconda rete decisiva in altrettante partita di Luca Vido. L’attaccante del Cittadella, che pochi giorni fa da subentrato aveva pareggiato la partita, questa volta parte dal primo minuto, risultando non solo il man ...

Video/ Serbia Italia Under 21 (0-1) : highlights e gol della partita (Amichevole) : Video Serbia Italia Under 21 (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita amichevole. Vittoria degli azzurrini di Evani grazie alla rete di Vido al 51'. (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 09:44:00 GMT)

Under 21 - Serbia-Italia 0-1 decide Vido al 6' della ripresa : L'Italia targata Alberico Evani, reduce dal pareggio con la Norvegia, vince 1-0 l'amichevole in Serbia: decide Luca Vido al 6' della ripresa. Per il 21enne del Cittadella è il secondo gol in Under 21, ...

L'Italia Under 21 batte la Serbia in amichevole : risolve Vido : Gli azzurrini dell'Under 21 hanno vinto 1-0 in trasferta contro la Serbia. Al Karadjordje Stadium di Novi Sad la squadra di Alberico Evani - alla prima vittoria sulla panchina degli azzurrini - è ...

Under 21 - Serbia-Italia 0-1 : decide il match Vido. Spiccano le belle giocate di Edera - Video e Gol - : ... le ultime dal Wembley Stadium Sampaoli snobba Dybala ed Icardi, i media italiani dispiaciuti LIVE Inghilterra-Italia cronaca e risultato in tempo reale: formazioni ufficiali Nazionale, Ranieri: Io ...

Under 21 - Serbia-Italia 0-1 : in gol ancora una volta Vido : TORINO - E' terminato con una vittoria il secondo impegno dell' Under 21 di Chicco Evani, che dopo l'1-1 di Perugia contro la Norvegia, ha battuto la Serbia a Novi Sad per 1-0 grazie a una rete di ...

Calcio - l’Italia U21 batte la Serbia a Novi Sad : 1-0 decide Luca Vido. Gli azzurrini di Evani tornano al successo : L’Italia U21 ha sconfitto la Serbia per 1-0 nell’amichevole internazionale giocata a Novi Sad. Gli azzurrini, dopo il pareggio contro la Norvegia, sono tornati al successo contro un avversario importante che sta dominando il proprio girone di qualificazione agli Europei di categoria a cui gli azzurrini sono già qualificati in qualità di Paese organizzatore. La nostra Nazionale si è resa protagonista di una partita di grande sostanza ...

Video Gol Serbia U21-Italia U21 0-1 : Highlights e Tabellino Amichevole 27-3-2018 : Risultato Finale Serbia Under 21-Italia Under 21 0-1: Cronaca e Video Gol MARCATORI Amichevole 27 Marzo 2018. A Novi Sad la seconda Amichevole della nuova Italia Under 21 targata Evani sconfigge di misura la Serbia grazie alla seconda rete decisiva in altrettante partita di Luca Vido. L’attaccante del Cittadella, che pochi giorni fa da subentrato aveva pareggiato la partita, questa volta parte dal primo minuto, risultando non solo il ...

Serbia-Italia Under 21 0-1 - ancora Vido : buone indicazioni degli Azzurrini : Serbia-Italia Under 21 0-1, nuove indicazioni per l’allenatore Evani. Finisce 0-1 grazie ad un rete di Vido, l’attaccante sempre più decisivo ed autore di grandi prestazioni oltre ad essere determinante per gli schemi degli Azzurrini. In campo Mandragora, Verde e Barella, quest’ultimo si candida ad essere il faro del centrocampo, qualità a quantità a disposizione dell’Italia. La partita si decide al 51′ ...