Italia ancora penultima nella classifica dei laureati | lo dice l' Eurostat

AlItalia - ancora cassa integrazione : Nuova proroga in vista per la cassa integrazione straordinaria in Alitalia . Il 30 aprile prossimo scade la cigs, scattata il primo novembre scorso, e la compagnia intende ora procedere a un rinnovo ...

Italia aumenta ancora esportazioni armi e il Parlamento non ne sa nulla : Il totale delle aziende che hanno esportato nel 2017 è cresciuto da 124 a 136. Così come i Paesi destinatari, passati da 82 a 85. Francesco Vignarca, di Rete Italiana per il disarmo, in un'intervista a Fanpage.it: "Sgarbo verso il Parlamento: l'Autorità per le autorizzazioni ha presentato ai media i dati dell’export militare Italiano prima che la relazione sia stata presentata ai parlamentari".Continua a leggere

Huawei Mate 10 Pro brand Tre si aggiorna in Italia - ancora niente Face Unlock : Huawei Mate 10 Pro brand Tre riceve in Italia un nuovo aggiornamento software che porta la EMUI 8.0 alla versione 8.0.0.131 con le patch di sicurezza di marzo e non solo: ecco il changelog completo. L'articolo Huawei Mate 10 Pro brand Tre si aggiorna in Italia, ancora niente Face Unlock proviene da TuttoAndroid.

Tariffe Iliad Italia a prezzi stupefacenti : parla ancora Benedetto Levi : I prezzi Iliad Italia saranno così bassi da stupirvi, parola di Benedetto Levi. Come riportato da 'UniversoFree.com', il giovane AD del prossimo operatore nazionale ha di recente rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Panorama' (in tutte le edicole da questa mattina), particolareggiando circa i costi delle Tariffe che l'azienda di cui è rappresentante presenterà. In primis, il dirigente 29 enne ha confermato il coinvolgimento di Iliad ...

Moto3 - GP Argentina 2018 : gli Italiani a caccia del riscatto - ma Jorge Martin e Aron Canet partono ancora con i favori del pronostico : Il Mondiale Moto3 è pronto per la seconda tappa stagionale, rappresentata dal Gran Premio di Argentina sul tracciato di Termas de Rio Hondo. Dopo la doppietta spagnola di Losail con Jorge Martin che ha preceduto Aron Canet, confermando di essere i due grandi favoriti per il titolo. Gli italiani, quattro nelle prime dieci posizioni, sono pronti a confermarsi e, possibilmente, puntare al bersaglio grosso. Il sogno, per i nostri portacolori, è ...

Champions - Italia-Spagna al secondo atto. Nainggolan ancora in dubbio : L'unico confronto risale infatti alle qualificazioni per la prossima Coppa del Mondo, un 3-0 verdeoro datato 11 novembre 2016 in cui l'ex Internacional riuscì ad abbassare la saracinesca di fronte ...

Violenza di genere - omofobia e bullismo : l’indagine su cosa ne pensano gli Italiani. Ancora troppi minimizzano i problemi : Violenza sulle donne, discriminazione di persone LGBTI e bullismo sono all’ordine del giorno. Ma se da un lato ce n’è consapevolezza, dall’altro troppo spesso in Italia si tende a minimizzare il problema pensando che se ne parli di più solo perché lo fanno mass media e social. La verità è che in Italia il 36,8% delle donne ha subìto discriminazioni sul lavoro (contro il 6% degli uomini) e, di queste, il 44% ha dovuto rinunciarci, mentre il 23,3% ...

Mercato Italiano - Ancora un calo per le immatricolazioni : Nuova frenata per il Mercato italiano dell'auto. Dopo il calo di febbraio dell1,4%, anche marzo il risultato è negativo. Lo scorso mese, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni si sono attestate a 213.731 unità, con una contrazione del 5,75% rispetto al pari periodo del 2017. Il primo trimestre si chiude di conseguenza con una flessione dell'1,55% e 574.130 registrazioni.

Basket - Serie A 2018 : i migliori Italiani della 24a giornata. Tonut trascina Venezia nel big match - Burns ancora in doppia doppia : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 24a giornata del campionato italiano di Basket Giuseppe Poeta: dopo la vittoria della Coppa Italia a Torino è tornata la crisi e la squadra attualmente è fuori dai playoff. Un momento non facile per i piemontesi, sconfitti anche in casa dalla The Flexx Pistoia. Nelle difficoltà vengono fuori i leader e Peppe Poeta lo è certamente. I 20 punti del play italiano non bastano, ma è anche ...

“Lo fanno di nascosto…”. George e Charlotte inediti. I figli di William e Kate sono adorabili e adesso viene fuori un particolare (tutto Italiano) che ve li farà amare ancora di più. La mamma ne è entusiasta : sono tra i bambini più fotografati del mondo. I figli di William e Kate hanno conquistato tutti fin da quando sono nati. George in particolare nel corso del tempo è diventato una vera star del web e con le su adorabile faccine ha strappati un sorriso anche ai repubblicani più burberi. Ma la piccola Charlotte non è da meno. La sua somiglianza impressionante con la nonna Elisabetta II colpissce moltissimo e a quanto pare la principessina ...

FAUSTINO COPPI/ Le polemiche ancora vive su sua madre Giulia Occhini - la Dama bianca (Ieri oggi Italiani) : FAUSTINO COPPI, il figlio del grande fuoriclasse del ciclismo e di Giulia Occhini, nota come la Dama bianca, sarà ospite della puntata di Ieri oggi italiani(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 08:28:00 GMT)

Ginnastica artistica - l’Italia femminile può davvero sognare le medaglie a Tokyo 2020? Tra giovani rampanti e veterane ancora preziose : L’Italia ha vinto soltanto una medaglia alle Olimpiadi per quanto riguarda la Ginnastica artistica femminile. Bisogna risalire ad Amsterdam 1928, all’argento conquistato da Carla Marangoni (recentemente scomparsa) e compagne: la Polvere di Magnesio era agli albori per il gentil sesso, il tasso tecnico e la concorrenza erano decisamente minori rispetto a quelli attuali. Sono passati 90 anni dall’impresa delle ragazze di Pavia, ...

Ginnastica artistica - l’Italia femminile può davvero sognare le medaglie a Tokyo 2020? Tra giovani rampanti e veterane ancora preziose : L’Italia ha vinto soltanto una medaglia alle Olimpiadi per quanto riguarda la Ginnastica artistica femminile. Bisogna risalire ad Amsterdam 1928, all’argento conquistato da Carla Marangoni (recentemente scomparsa) e compagne: la Polvere di Magnesio era agli albori per il gentil sesso, il tasso tecnico e la concorrenza erano decisamente minori rispetto a quelli attuali. Sono passati 90 anni dall’impresa delle ragazze di Pavia, ...

L'uomo è sempre più ricco della donna. BankItalia : il divario è ancora del 25% : Occupazione, istruzione, redditi e anche ricchezza individuale. La disparità fra uomo e donna, oltre ai pregiudizi e i "soffitti di cristallo", in Italia passa anche attraverso il patrimonio personale ...