Irama canta E penso a te di Lucio Battisti video | i commenti dei giudici | dalla Amoroso

Irama/ Umiti "Umiltà o voglia di popolarità? Il cantante si è rimesso in gioco nel talent ma... (Amici 2018) : Amici 17 potrebbe essere l'ultima carta da giocare per Irama che cerca la grande svolta per la sua già avviata carriera, arriverà davvero o la musica per lui è un capitolo chiuso?(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:03:00 GMT)

Amici 2018 - daytime 21 marzo. Irama : «Mi piacerebbe cantare con una pistola al posto del microfono» : Luca Tommassini e Irama - Amici 2018 Ad Amici 2018 continuano le lezioni in vista del prossimo speciale di sabato e, soprattutto, del Serale. Mentre la ‘crociata’ di Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi nei confronti di Zic continua, Luca Tommassini incontra altri allievi, tra cui Irama, che confessa uno ’strano’ sogno. Amici 2018, continua la ‘crociata’ contro Zic Carlo Di Francesco raggiunge Zic in sala prove ...

Amici 17 - Irama vince la sfida contro Mess e canta per la prima volta una cover (video) : Ecco com’è andata la sfida di Irama nello speciale di Amici 17, in onda in diretta sabato 24 febbraio su Canale 5. Amici 17, il momento clou dello speciale di sabato 24 febbraio 2018 su Canale 5: la sfida di Irama contro Mess (video) La sfida di Irama contro Mess si apre con l'inedito "Che […] L'articolo Amici 17, Irama vince la sfida contro Mess e canta per la prima volta una cover (video) proviene da Gossip e Tv.

Irama/ Amici 17 - il cantante a rischio eliminazione. Il sogno di scrivere un disco in giro per il mondo : IRAMA, Amici 17: il cantante è a rischio eliminazione dopo la sconfitta della squadra del Fuoco avvenuta durante l'ultimo speciale del sabato andato in onda. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 13:30:00 GMT)

Irama/ Amici 17 - il cantante a rischio eliminazione dopo la sconfitta del Fuoco : IRAMA, Amici 17: il cantante è a rischio eliminazione dopo la sconfitta della squadra del Fuoco avvenuta durante l'ultimo speciale del sabato andato in onda. (Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 09:32:00 GMT)

Irama è fidanzato? Vita privata e gossip sul cantante : Irama di Amici 2018 è fidanzato? La Vita privata del cantante è stata passata ai raggi X dopo che in molti ci hanno chiesto di indagare. Non tutte ce lo hanno domandato perché sue fan, c'è sempre chi è appassionato di gossip e vuole conoscere ogni dettaglio privato e sentimentale a prescindere dal gusto personale, musicale in questo caso. E poi, Irama ad Amici di Maria De Filippi non sta attirando particolare simpatia: vi basterà fare un giro ...

Polemica tra i cantanti dopo la sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi - Einar e Irama contro Zic : “Non sei coerente” : La sfida a squadre di Amici di Maria De Filippi è partita questa settimana lunedì 12 febbraio, dopo lo stand by di sabato 10 febbraio. Le squadre del Ferro e del Fuoco si sono sfidate ancora una volta nelle prove di canto e ballo e valutati dalle rispettive commissioni. Il giudizio su Matteo dei Black Soul Trio resta ancora in sospeso, dopo la richiesta di doppia eliminazione dei professori Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco. La prima prova ...

