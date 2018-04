Ira Di Maio su Salvini | a queste condizioni inutile l’incontro

Da Di Maio una mossa “anti Salvini” : Gentiloni - la carta per attIrare i Dem | : Il leader grillino ai capicorrente Pd: «Stavolta facciamo sul serio». Spiragli dem, ma per trattare chiederanno un suo passo indietro

Salvini salirà al Quirinale con Berlusconi. Di Maio : deve dire se vuole il cambiamento : La mossa del leader leghista per ricompattare la coalizione del centrodestra e rimettere in gioco Berlusconi. Per il Pd dialogo impossibile con il M5Stelle Martina, reggente del Pd: «Finiscano i tatticismi»

Di Maio prova a spaccare il centrodestra poi ribadisce : "Italia non uscirà dall'euro" : Dopo il termine del primo giro di consultazioni il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha invocato qualche giorno di riflessione. Impossibile ad oggi attribuire un incarico per formare un nuovo Governo. Il calendario per il secondo...

Il papà di Dibba delIra : "Di Maio - pulisci il divano dove si è seduto il nano" : I Cinque Stelle non cambiano mai. Altro che profilo istituzionale. Il partito del 'vaffa' raramente va oltre gli insulti. E, se anche i vertici indossano un profilo più istituzionale, la base e i ...

Il papà di Dibba delIra : "Di Maio - pulisci il divano ?dove si è seduto il nano" : I Cinque Stelle non cambiano mai. Altro che profilo istituzionale. Il partito del "vaffa" raramente va oltre gli insulti. E, se anche i vertici indossano un profilo più istituzionale, la base e i supporter non sanno far altro che insultare. L'ultimo delirio via web appartiene a Vittorio Di Battista, padre dell'ex deputato pentastellato Alessandro. "Luigi, pulisci il divano dove si è seduto il nano!" è l'invito rivolto a Luigi Di Maio prima che ...

Di Maio : «Ora incontri con Lega-Pd». Ira Dem : «Noi usati - basta teatrino» : Luigi Di Maio sul blog M5S rilancia la proposta del «contratto di governo». «La soluzione non è fare alleanze, inciuci, accordi tra le forze politiche. Ne abbiamo visti...

M5s - Di Maio : contratto per governo con Lega?/ “Salvini con noi”. Berlusconi - Ira per veto a Forza Italia : Di Maio, proposto contratto governo a Lega o Pd senza Renzi: "veto su Forza Italia". Ira Berlusconi, ma M5s convinto dell'alleanza con Salvini: "Verrà con noi alla fine"(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 08:47:00 GMT)

Ira Silvio su Di Maio : chi si crede di essere? : ''Sia chiaro: siamo noi a non voler fare alcun governo con il Movimento 5 Stelle, che non conosce le regole base della politica. Luigi Di Maio dimostra, ancora una volta, di non avere cultura ...

Fisco - Di Maio ha un piano : "Dimezzeremo Irap e riformeremo scaglioni Irpef" : "Il Fisco è diventato un rischio d'impresa in piena regola, che allontana onesti contribuenti ed investitori. Ecco perché insieme alla riduzione della pressione fiscale, attraverso il dimezzamento dell'Irap e la...

Dimezzare l'Irap - riformare l'Irpef - fisco digitale per abolire davvero Equitalia. Le tasse secondo Luigi Di Maio : Ridurre gli adempimenti fiscali delle imprese e dei professionisti, Dimezzare l'Irap, riformare gli scaglioni Irpef. Queste in estrema sintesi le priorità fiscali di Luigi Di Maio, esposte in un intervento sul Blog delle Stelle."Un'Italia fondata sulla Qualità della Vita deve innanzitutto sgravare le imprese dal peso di una burocrazia fiscale che imprigiona le migliori energie produttive" [...] "Il titolare di uno studio ...

Governo - Giannuli tIra le orecchie a Di Maio : “Pur di fare il premier sfilerebbe da Oba Oba al suono del Cacao Meravigliao” : Lo storico Aldo Giannuli a Omnibus (La7) afferma che in questo momento il leader più ragionevole sembra essere Salvini, meno Di Maio che non vuole fare il passo di lato e non candidarsi per palazzo Chigi L'articolo Governo, Giannuli tira le orecchie a Di Maio: “Pur di fare il premier sfilerebbe da Oba Oba al suono del Cacao Meravigliao” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Silvio Berlusconi - lo sfregio di Di Maio : 'Ti devi ritIrare'. E Salvini... Un retroscena-terremoto : Perché Silvio Berlusconi non è mai stato così tanto vicino all'irrilevanza politica come oggi. Scavalcato da Matteo Salvini nel centrodestra e umiliato, perché di umiliazione si deve parlare, dal ...

Luigi Di Maio - dopo Fico cominciano i guai. Governo - la sfida con Salvini : gIra un'ipotesi con il 'terzo uomo' : Oggi è un giorno storico per il Movimento 5 Stelle , che elegge il suo primo presidente della Camera. Mentre Roberto Fico festeggia tra baci, abbracci e pacche sulle spalle, c'è da scommettere che ...

Fumate nere a Camera e Senato : niente accordo. La Lega vota Bernini ma lei è pronta a ritIrarsi. Salvini : appoggiamo candidato M5s. Di Maio : ok a profilo simile. Berlusconi : "Coalizione rotta" : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...