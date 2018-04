iPhone X2 | 11 o X1 | | schermo curvo e controlli touchless Data uscita | prezzi

Il prossimo iPhone potrebbe avere lo schermo curvo (e touchless) : (Foto: Maurizio Pesce / WIRED) Nel futuro dei dispositivi Apple potrebbero esserci schermi curvi e rilevamento delle dita senza tocco; sono queste le ultime indiscrezioni captate da Bloomberg che riguardano i piani dell’azienda di Cupertino per i suoi prossimi iPhone. Secondo le fonti della testata le due innovazioni non sono ancora inserite in alcuna roadmap ufficiale, ma stanno venendo prese in considerazione per essere incluse ...

Come registrare i video dello schermo di iPhone e iPad : Partite ai videogame preferiti da condividere con gli amici, mosse speciali con cui diventare la star dei gruppi Facebook, procedure e guide da mostrare a clienti, o semplici clip da montare tra loro per realizzare vere e proprie opere d’arte. Oggi ti mostriamo una delle più sfiziose funzioni arrivate con iOS 11: registrare video dello schermo di iPhone e iPad. Se c’è un aspetto che iOS 11 ha migliorato in modo netto, è l’apertura a ...

Schermo nero iPhone : come risolvere : Se avete un iPhone sicuramente vi sarà capitato di imbattervi nel peggiore incubo per un possessore di dispositivi Apple: lo Schermo nero. Il telefono non dà segni vitali, non risponde a tocchi o clic di nessun genere, non accenna a cambiare schermata ed il panico sale. Calmatevi, fate un bel respiro e leggete la nostra guida: ci sono un paio di trucchetti che potreste usare per provare a risolvere il problema. Aumentare batteria iPhone XSe non ...

APPLE/ Tre nuovi iPhone in autunno : maxi schermo e modello low cost : Il prossimo autunno APPLE potrebbe lanciare tre nuovi iPhone: un modello con max schermo, una nuova versione dell'iPhone X e un modello più economico.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 10:45:00 GMT)

Come registrare schermo iPhone : Volete registrare lo schermo dell’iPhone senza usare il Jailbreak? Per vostra fortuna siete capitati nel posto giusto. Magari qualcuno di voi ha un canale YouTube che tratta di videogiochi o applicazioni in generale per iPhone e quindi un buon metodo per registrare lo schermo è fondamentale. In questa semplice guida vi spiegheremo Come registrare lo schermo del vostro iPhone, iPad o iPod Touch senza bisogno di un computer o del ...

Prezzo stellare - schermo troppo piccolo. E le vendite dell'iPhone X vanno in crisi : ROMA - Tra poche ore, il primo febbraio, la Apple annuncerà la trimestrale più ricca di sempre. La stima della Morgan Stanley è che i ricavi - tra settembre e dicembre del 2017 - siano arrivati a 92 ...