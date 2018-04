Inter sconfitta dal Torino - niente sorpasso sulla Roma : La squadra di Spalletti spreca diverse occasioni e rimane a un punto dalla Roma, Mazzarri si prende la rivincita

Mazzola : “potevo portare Cristiano Ronaldo all’Inter - che bella sconfitta della Juve!” : “Cristiano Ronaldo? L’ho visto quando era un ragazzino a Lisbona, giocava coi ragazzi. L’ho conosciuto e ho pensato: questo e’ un fenomeno. Mi ero fatto dare tutto per portarlo all’Inter ma quando sono tornato a Milano, il mio presidente mi disse ‘e’ un ragazzino, che cosa vuoi che faccia…'”. Sono le parole di Sandro Mazzola, oggi ospite del programma di Rai Radio1 “Un Giorno da ...

NBA - risultati della notte : disastro Minnesota - sconfitta Interna con Memphis. Boston fa 4 in fila : Minnesota Timberwolves-Memphis Grizzlies 93-101 TABELLINO Nel post-partita Jeff Teague non cerca giri di parole, anche perché la realtà dei fatti è abbastanza palese di suo: "Questa è di gran lunga la ...

Pd : Viotti - gruppo dirigente si Interroghi su sconfitta invece di attaccare : Roma, 17 mar. (AdnKronos) – “Dal gruppo dirigente che ha portato il Pd al peggior risultato della storia del centrosinistra italiano stiamo ancora aspettando una analisi accurata dei motivi della sconfitta. E invece di quella analisi dobbiamo assistere all’ennesimo attacco orchestrato ad arte via agenzie e social a chi, come Andrea Orlando, ribadisce ciò che andava segnalando da tempo su come dovrebbe essere il nostro partito e ...

Chiude Toys "R" Us sconfitta da Internet : I giocattoli erano loro, da 70 anni: il paradiso dei bambini in cerca di realizzare i loro sogni. Eppure anche la catena Toys "R" Us si è dovuta arrendere alla rivoluzione digitale, nonostante i suoi ...

Inter-Napoli - fischia Orsato : l'arbitro della sconfitta con la Juve : Sarà Daniele Orsato di Schio il fischietto per l'importante match della prossima domenica a San siro tra Inter e Napoli. Gli azzurri troveranno il 42enne vicentino per la terza volta in questa ...

Inter - provvedimento della dirigenza dopo la sconfitta contro il Genoa? Ecco la decisione di Spalletti : Momento veramente negativo per l’Inter, la squadra di Luciano Spalletti aveva vinto senza entusiasmare nella scorsa giornata del campionato di Serie A contro il Bologna mentre ieri nuovo pesante passo indietro contro il Genoa. Sono emersi tutti i limiti della squadra nerazzurra, difficoltà dei singoli ma anche il gioco non convince e quando manca Icardi è difficile trovare la via delle rete con continuità. L’Inter rischia non solo la ...