Inferno Siria | attacco ai ribelli a Duma «Almeno 100 vittime | molte donne e bimbi Usate

Siria - 27 morti nell'Inferno di Douma : 20.47 L'offensiva dell'esercito Siriano contro Douma, l'ultima località alle porte di Damasco dove ancora agiscono forze anti-regime, ha provocato oggi la morte di almeno 27 civili secondo i dati diffusi dall'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Tra le vittime quattro sarebbero bambini. Almeno 40 i feriti. Secondo l'organizzazione solo nella giornata di oggi i raid aerei compiuti nella zona sarebbero stati 42.

Guerra in Siria : bimbo in valigia - drammatico simbolo della fuga dall'Inferno Video : Un bimbo innocente dorme in una valigia mentre il padre cerca di portarlo lontano dall'orrore della #Guerra. Ecco l'immagine cruda del dramma che stanno vivendo centinaia di migliaia di profughi in fuga dalla Ghouta orientale, un sobborgo di Damasco. Martoriata da più di quattro anni di bombardamenti ad opera delle forze legate al regime di Bashar Assad la regione sta vivendo ore drammatiche. La resa dei conti è vicina e il regime appoggiato ...

Guerra in Siria : bimbo in valigia - drammatico simbolo della fuga dall'Inferno : Un bimbo innocente dorme in una valigia mentre il padre cerca di portarlo lontano dall'orrore della Guerra. Ecco l'immagine cruda del dramma che stanno vivendo centinaia di migliaia di profughi in fuga dalla Ghouta orientale, un sobborgo di Damasco. Martoriata da più di quattro anni di bombardamenti ad opera delle forze legate al regime di Bashar Assad la regione sta vivendo ore drammatiche. La resa dei conti è vicina e il regime appoggiato ...

L'Inferno siriano - 'abusi sessuali in cambio di aiuti' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - l’Inferno senza fine di Goutha : duemila morti nel silenzio del mondo : L’assedio di Assad e dei russi alla provincia ribelle: «Vogliono lo sterminio». All’Onu si negozia la tregua. Merkel e Macron a Putin: «È il momento di agire»