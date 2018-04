Incidente Verstappen Hamilton Video | Formula 1 | Max attacca Lewis e buca | Ricciardo si

Incidente Verstappen/ Video - Red Bull contro le barriere in qualifica : grave errore di guida (GP Bahrain 2018) : Incidente Verstappen Video : Red Bull contro le barriere nella qualifica del GP Bahrain 2018. grave errore di guida del pilota olandese, che dovrà tentare la rimonta domani in gara(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 17:42:00 GMT)

VIDEO Max Verstappen si schianta contro il muro in qualifica : che Incidente con la Red Bull nel GP Bahrein : Max Verstappen è andato a sbattere contro il muro durante il Q1 delle qualifiche del GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Il pilota della Red Bull ha commesso un importante errore di guida che lo costringerà a partire in fondo allo schieramento nella gara di domani. Di seguito il VIDEO dell’incidente. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ...