Incidente Belluno | va ad asparagi | cade in una scarpata e muore

(Di domenica 8 aprile 2018) Un uomo di Pedavena () è deceduto a causa di una caduta mentre era alla ricerca di: a dare l’allarme i familiari, che non vedendolo rincasare hanno allertato i sanitari del Suem 118, il Soccorso alpino e i vigili del fuoco. Gli uomini del Soccorso alpino hanno individuato il corpo del 69enne, caduto per una decina di metri in un canale, vicino al sentiero che stava percorrendo. I traumi per la caduta gli sono stati fatali. L'articolo: va adin unasembra essere il primo su Meteo Web.