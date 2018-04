Incendio nella Trump Tower a New York | 2

Bari - Incendio nella sede del giudice di pace : in fiamme le schede elettorali del 4 marzo : Secondo i primi rilievi è stato distrutto l'archivio: il fuoco sarebbe partito proprio dai locali sotterranei dove erano conservate anche schede elettorali...

Incendio ruspe a Gattinara : fuoco nella ex Pozzi : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incendio ruspe a Gattinara: ...

Finale - Incendio nella casa di riposo : Il rogo si è sviluppato di notte nella stanza della vittima. I vigili del fuoco hanno già avviato le indagini. Molti anziani all’ospedale per aver respirato fumo

Ellera di corciano - Incendio nella notte in una palazzina : due appartamenti distrutti - messe in salvo 15 persone : Forse un mozzicone di sigaretta lasciato incustodito è la causa di un incendio avvenuto questa mattina in un appartamento in via Gramsci ad Ellera di corciano. Le fiamme nonostante l'intervento ...

Milano - Incendio in cartiera a Cologno Monzese : valori nella norma : “nella norma” i valori relativi alla presenza di sostanze tossiche nell‘aria rilevati a Cologno Monzese, a seguito del vasto incendio che questa mattina ha distrutto una cartiera. I vigili del fuoco, che hanno domato il rogo circa due ore fa, rendono noto che gli strumenti “non hanno rilevato una soglia di allarme“. Sul posto anche il nucleo Nbcr, la squadra che verifica l’eventuale presenza di ...

Incendio a Cologno nella cartiera Alfa Maceri - vicino gli studi Mediaset. Trovato amianto sul tetto capannone : Un grosso Incendio è divampato all'interno della Alfa Maceri di via Liguria a Cologno Monzese. Le fiamme hanno completamente avvolto tutto il capannone in cui erano immagazzinate diverse tonnellate di ...

Salento - sequestrato il lido Buenaventura : abusi edilizi nella ricostruzione dopo un Incendio : LECCE - In esecuzione di un provvedimento disposto del gip di Lecce, militari della Capitaneria di Porto hanno messo sotto sequestro lo stabilimento balneare Buenaventura che si trova sulla litoranea ...

Incendio nella notte al centro di recupero per tossicodipendenti - 26 morti in Azerbaijan : Incendio nella notte al centro di recupero per tossicodipendenti, 26 morti in Azerbaijan Un devastante Incendio ha sorpreso nel sonno ospiti e addetti della struttura, avviata una indagine ma si ipotizza un guasto nell’impianto elettrico.Continua a leggere Un devastante Incendio ha sorpreso nel sonno ospiti e addetti della struttura, avviata una indagine ma si ipotizza […] L'articolo Incendio nella notte al centro di recupero per ...

Incendio nella comunità di recupero per tossicodipendenti : "Almeno 30 morti" : Una strage. Almeno trenta persone sono morte in un Incendio che è scoppiato in una struttura di riabilitazione per tossicodipendenti a Baku, la capitale dell'Azerbaigian. Lo ha riportato l'...

Incendio nella comunità per tossicodipendenti. è strage : "Almeno 30 morti" : Una strage. Almeno trenta persone sono morte in un Incendio che è scoppiato in una struttura di riabilitazione per tossicodipendenti a Baku, la capitale dell'Azerbaigian. Lo ha riportato l'...

Incendio nella caserma Fadini di Firenze - morto un poliziotto - : Le fiamme sarebbero divampate in un'ala del primo piano dell'edificio. Sul posto, oltre al personale della polizia di Stato, sono arrivati i Vigili del fuoco. Passanti avrebbero visto il fumo uscire ...

Incendio nella caserma Fadini di Firenze - morto un poliziotto : Incendio nella caserma Fadini di Firenze, morto un poliziotto Le fiamme sarebbero divampate in un'ala del primo piano dell'edificio. Sul posto, oltre al personale della polizia di Stato, sono arrivati i Vigili del fuoco. Passanti avrebbero visto il fumo uscire da una finestra e sentito piccoli scoppi Parole ...

Firenze. Incendio nella caserma Fadini morto un artificiere di Reggio Calabria : Un poliziotto è morto nell’Incendio e nelle esplosioni avvenute in una sede distaccata della questura di Firenze, nella caserma Fadini in

Firenze. Incendio nella caserma Fadini morto un artificiere di 48 anni : Un poliziotto è morto nell’Incendio e nelle esplosioni avvenute in una sede distaccata della questura di Firenze, nella caserma Fadini in