Incendio in una onlus | morti una ventina di animali 

San Donato Milanese - vigile del fuoco muore in capannone in fiamme/ Incendio domato dopo una notte di lavori : San Donato Milanese, vigile del fuoco muore in capannone in fiamme: pompiere schiacciato dal crollo del tetto. Un Incendio è divampato in un’azienda di vendita di detersivi(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:09:00 GMT)

La bella storia - tre 15enni 'eroi' per scelta salvano una 96enne da un Incendio Video : Non ci sono solo adolescenti frivoli e inaffidabili la cui vita trascorre tra selfie e pericolose sfide demenziali on line [Video]. Rodolfo Fanni, Renato Saba e Lorenzo Fanari, ad esempio, sono tre quindicenni sardi giustamente saliti agli onori della cronaca conquistando il titolo di 'piccoli #eroi' per aver salvato da un incendio una signora molto anziana, la 96enne Nicolina Loche. L'episodio è accaduto lunedì scorso, giorno di Pasquetta. ...

Incendio in una pizzeria di Giussano : 15 famiglie temporaneamente evacuate : Incendio nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 aprile, attorno alle 2.30, all'interno della pizzeria Tema Bistrot in via Cavera 35, a Giussano. Le fiamme, secondo i primi rilievi, sarebbero ...

Una questione di cuore e di tradimenti dietro l'Incendio di un carrozzeria a Rivoli : Sono stati incastrati dalla telecamere di sorveglianza del distributore di benzina dove hanno preso il combustibile con cui hanno incendiato una carrozzeria a Rivoli, il 23 agosto scorso. I ...

Prato - Incendio in un condominio : morta una donna/ Ultime notizie : la vittima era un'ex infermiera : Prato, incendio in un condominio: morta una donna. Le Ultime notizie: palazzo evacuato, verifiche su stabilità. Parla il sindaco Matteo Biffoni: “Una disgrazia enorme, grave pericolo”(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 23:30:00 GMT)

Paura a Torino. Incendio distrugge ristorante marocchino. Su una parete la scritta : 'Siamo pari' : L'indiscrezione è riportata dal quotidiano 'La Repubblica'. Gli investigatori sono al lavoro per risalire alle cause che hanno innescato le fiamme. Al momento non si esclude nessuna pista. Temporaneamente evacuate le 60 persone che vivono nel palazzo. Apprensione anche nel vicino hotel

Firenze - Incendio in una casa : muore un uomo di 72 anni - in condizioni critiche la moglie : La moglie di 67 anni è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Careggi, dove è stata trasferita anche un'altra donna in condizioni meno gravi. L'uomo sarebbe deceduto per il fumo che ha invaso completamente l'abitazione della coppia al secondo piano. Il rogo, partito sembra da un annesso agricolo nel giardino, ha poi attaccato l'abitazione

“Una strage”. Nel rogo 53 morti - 40 bambini. Un centro commerciale pieno di gente - poi un Incendio e scoppia l’inferno : Le fiamme, il fumo, nessuno suono d’allarme solo l’immagine fissa e drammatica di ciò che si stava consumando all’interno del centro commerciale, un edificio di cinque piani con piccole finestre e molte uscite di sicurezza bloccate dalle catene, per un tragico gioco del destino o per altro lo deciderà la magistratura. I numeri sono da strage. Al momento si parla di 53 vittime, 40 delle quali sarebbero bambini. Succede a Kemerovo, città ...

Torino - Arpa Piemonte : domato l’Incendio a Pianezza - nessuna criticità [GALLERY] : 1/9 LaPresse/Nicolò Campo ...

Pachino. Incendio al deposito della Fortunato Srl : solidarietà dell'associazione 'Libera' : ... di condivisione e di speranza per una Sicilia migliore, più onesta e sana, siamo stati raggiunti dalla notizia dell'ennesimo attentato doloso ai danni della economia siracusana. Stavolta ad essere ...