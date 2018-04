: Incendio al 50esimo piano della Trump Tower a New York: il presidente è a Washington [news aggiornata alle 01:30] - repubblica : Incendio al 50esimo piano della Trump Tower a New York: il presidente è a Washington [news aggiornata alle 01:30] - Corriere : Incendio al 50esimo piano della Trump Tower: molta paura, nessun ferito - repubblica : Incendio al 50esimo piano della Trump Tower a New York: il presidente è a Washington -

E' morta la persona che era rimasta gravemente ferita nell'alla Trump, a Manhattan. Lo ha riferito il capo dei vigili del fuoco di New York, Daniel Nigro, precisando che l'appartamento al 50/monel quale è scoppiato il rogo, era "completamente in fiamme" quando i pompieri sono arrivati. L'uomo che si trovava all'interno era stato portato all'ospedale dove poi è deceduto. Quattro vigili del fuoco sono lievemente feriti. Non si conoscono le cause dell'.(Di domenica 8 aprile 2018)