Incendi in Calabria | a fuoco sterpaglie | giornata di lavoro per i vigili del fuoco

Reggio Calabria. Giovanni Politi morto nell’Incendio alla Fadini di Firenze : Pomeriggio tragico nella caserma Fadini di Firenze, sede distaccata della Questura. Nella caserma di fronte alla Fortezza da Basso si

Firenze. Incendio nella caserma Fadini morto un artificiere di Reggio Calabria : Un poliziotto è morto nell’Incendio e nelle esplosioni avvenute in una sede distaccata della questura di Firenze, nella caserma Fadini in

Principio d’Incendio su treno in Calabria : Principio d’incendio questa mattina, nei pressi di Mangone (Cosenza), su un convoglio delle Ferrovie della Calabria: il treno era partito da Rogliano alle 07:10 in direzione Cosenza. A bordo pendolari e studenti ma non si registrano feriti. L’odore acre e il fumo che provenivano dal motore hanno costretto macchinista e il personale di bordo a fermare il convoglio e a fare scendere i passeggeri. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno ...

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando. Morta una donna : Solo cenere e detriti rimangono dopo l'incendi che ha devastato la tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria.

Nelle prime ore di stamattina c’è stato un Incendio nella tendopoli di migranti a San Ferdinando - in Calabria : è morta una donna : Nelle prime ore di stamattina si è sviluppato un incendio in una tendopoli per migranti a San Ferdinando, in Calabria. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incendio, che secondo Repubblica ha bruciato circa 200 abitazioni. Una donna è stata The post Nelle prime ore di stamattina c’è stato un incendio nella tendopoli di migranti a San Ferdinando, in Calabria: è morta una donna appeared first on Il Post.

Incendio in una tendopoli in Calabria : un morto : Incendio in una tendopoli in Calabria: un morto Incendio in una tendopoli in Calabria: un morto Continua a leggere L'articolo Incendio in una tendopoli in Calabria: un morto sembra essere il primo su NewsGo.

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli per migranti : un morto : Una persona è morta ed altre due sono rimaste ferite in un incendio scoppiato la scorsa notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro. Sulle cause sono in corso ...

Migranti : Incendio in una tendopoli in Calabria - morta una donna : È una donna di 30 anni la vittima dell'incendio di questa notte nella tendopoli per Migranti di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, nel Reggino. Nell'incendio, oltre alla vittima, il cui corpo è stato carbonizzato, sono rimaste ferite altre due persone, sempre donne, ricoverate ora nell'ospedale di Polistena. Oltre 100 i Migranti sfollati, per i quali è in corso di allestimento un'altra struttura. ...

Incendio in tendopoli migranti Calabria : (ANSA) - ROMA, 27 GEN - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un Incendio scoppiato la notte scorsa nella tendopoli di San Ferdinando, una baraccopoli nella piana di Gioia Tauro dove ...

Migranti : Incendio in una tendopoli in Calabria - un morto : È di un morto e di almeno due feriti il bilancio di un incendio sviluppatosi nella notte, intorno alle ore 5:00, nella vecchia tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, che ospita diversi immigrati. Sulle cause sono in corso accertamenti.

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando. Un morto e due feriti : San Ferdinando , 27 gennaio 2018 - Un incendio scoppiato nella notte nella tendopoli per migranti di San Ferdinando , nella Piana di Gioia Tauro, ha ucciso una persona e ferite altre due. Le cause ...