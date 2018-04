In Sardegna un uomo si risveglia dal coma e accusa | Volevano uccidermi

huffingtonpost

(Di domenica 8 aprile 2018) Si èto dal, dopo un incidente stradale, e ai carabinieri ha raccontato di essere stato investito e gettato in un dirupo. È giallo a Nughedu San Nicolò, piccolo centro in provincia di Sassari, tra il Goceano e il Monte Acuto, per il racconto fatto da Giovanni Antonio Pedranghelu, 36 anni, allevatore, a proposito dell'incidente a causa del quale era finito ined è tuttora ricoverato nell'ospedale di Sassari, con 23 fratture e un polmone perforato. E ora è stata aperta un'indagine per tentato omicidio.L'si èto dale sta cercando di riordinare i ricordi di quei momenti terribili. "Stavo aprendo un cancello e poi una macchina mi è passata sopra, ma non ricordo altro", sono le parole riportate dalla vittima dell'incidente. Secondo la ricostruzione cui ha contribuito il diretto interessato dopo il suo ...