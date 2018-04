In Moto2 vince Mattia Pasini

Moto2 Argentina : Mattia Pasini vince davanti a Vierge : TERMAS DE RIO HONDO - Con una gara perfetta e intelligente, Mattia Pasini e la sua Kalex del team Italtrans Racing, conquista la sua seconda vittoria in Moto2 , nel Gp d' Argentina . Secondo Xavi Vierge ...

MotoGp Qatar - Dovizioso vince davanti a Marquez - Rossi terzo. Moto2 - trionfa Bagnaia : Il campione del mondo in carica ha cercato di superare Dovizioso nel corso dell'ultimo giro, ma il pilota italiano nel gioco degli incroci si è ritrovato davanti sul rettilineo finale conquistando la ...

GP Qatar - Moto2 : vince Pecco Bagnaia - Sky Racing Team VR46 - : È un risultato che fa ben sperare per Bagnaia : nelle otto precedenti edizioni, per cinque volte ha vinto il pilota laureatosi poi campione del mondo a fine anno. Bagnaia vantava già un podio a Losail,...

Moto2 - GP Qatar 2018 : ITALIA DA URLO! Francesco Bagnaia vince davanti a Lorenzo Baldassarri - 4° Pasini : Primo dall’inizio alla fine. Francesco “Pecco” Bagnaia conquista la sua prima vittoria nel Mondiale Moto2 (nel 2019 sarà in MotoGP con la Ducati Pramac), iniziando nel migliore dei modi il campionato iridato sul circuito di Losail (Qatar). Il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha preceduto, al termine di una sfida appassionante, l’altro centauro ITALIAno Lorenzo Baldassarri (Team Pons). In terza piazza il poleman Alex ...