In Italia sono in aumento i casi di ictus e di demenza senile Cosa sapere

M5s - Fico : “Io assente alla convention di Ivrea? Ora rappresento tutti gli Italiani e sono terzo rispetto alle forze politiche” : “C’era tanto lavoro da fare. Ora rappresento tutti gli italiani, come terza carica dello stato sono ‘terzo’ rispetto alle forze politiche e va bene così”. Lo ha detto il Presidente della Camera, Roberto Fico, rispondendo a chi gli chiedeva come mai ieri non è stato presente alla manifestazione M5s di Ivrea. In mattinata Fico ha inaugurato la manifestazione ‘Domenica con Montecitorio a porte aperte’, la ...

Italiani in banca con il cellulare : sono 9 milioni : sono oltre 18 milioni i clienti che accedono ai servizi bancari tramite il web, più di 9 milioni anche tramite smartphone, con una crescita molto elevata nell'ultimo anno. È quanto emerge da un'...

Minori migranti - a un anno dalla legge Zampa in Italia ci sono 4mila tutori volontari : A un anno esatto dalla promulgazione della legge per la protezione dei Minori stranieri non accompagnati, quasi 4.000 cittadini, in tutta Italia, hanno dato la loro disponibilità a diventare tutori volontari. Tutto questo...

Eleonora Giorgi - Ballando con le stelle / Sono venuta a Ballando dopo aver perso il mio cane (Sabato Italiano) : L'attrice Eleonora Giorgi vuole farsi trovare preparata in casa di ripescaggio a Ballando con le stelle. Prima di fare la sua comparsa nella nuova puntata, sarà ospite di Sabato Italiano. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 05:53:00 GMT)

“Sono nata e cresciuta a Roma - ma solo qui in Costa d’Avorio mi sento accettata. Italia chiusa alla diversità” : Pamela è nata a Roma ma in Italia non si è mai sentita a casa fino in fondo. Forse perché ogni singolo giorno della sua vita, si è dovuta trovare a dovere giustificare perché, pur parlando con forte inflessione Romanesca, il suo cognome sia Aikpa Gnaba e la sua pelle non lascia dubbi sulle sue origini africane. “È una sensazione profondamente frustrante quella di vivere nel proprio paese e avere la percezione che gli altri ti considerino ...

"In Italia gli editori puri sono pochi Il bello di Affari è che non ha padroni" : "In Italia gli editori puri sono pochi. Molti degli editori hanno interessi economici, interessi politici, interessi nella sanità, interessi nelle costruzioni e nella telefonia". Così Matteo Salvini intervistato dal direttore di AffarItaliani.it Angelo Maria Perrino in occasione della festa per i 22 anni di Affari Segui su affarItaliani.it

"Pochi gli editori puri in Italia Molti con interessi economici e..." 'Rai - alcuni stipendi sono immeritati' : "In Italia gli editori puri sono pochi. Molti degli editori hanno interessi economici, interessi politici, interessi nella sanità, interessi nelle costruzioni e nella telefonia". Così Matteo Salvini intervistato dal direttore di AffarItaliani.it Angelo Maria Perrino in occasione della festa per i 22 anni di Affari Segui su affarItaliani.it

"Pochi gli editori puri in Italia Molti con interessi economici e..." 'Rai - alcuni stipendi sono immeritati' : "In Italia gli editori puri sono pochi. Molti degli editori hanno interessi economici, interessi politici, interessi nella sanità, interessi nelle costruzioni e nella telefonia". Così Matteo Salvini intervistato dal direttore di AffarItaliani.it Angelo Maria Perrino in occasione della festa per i 22 anni di Affari Segui su affarItaliani.it

Telecom Italia - ora i debiti miliardari del gruppo sono un problema di Stato che richiama all’ordine la politica : I 33 miliardi debiti di Telecom Italia diventano un affare di Stato. Anzi, una potenziale arma di ricatto, sicuramente involontaria ma da disinnescare rapidamente mettendola in mani sicure. Come quelle della Cassa Depositi e Prestiti che in queste ore sta discutendo l’acquisto di una quota di peso in Tim, fino al 5 per cento. Una partecipazione di scarsa profittabilità che per di più costerà almeno 570 milioni di euro. Somma non da poco da ...

IO SONO TEMPESTA - L'Italia tra imprenditori e senzatetto : Marco Giallini in "Io SONO TEMPESTA" Non decolla mai il nuovo film di Daniele Luchetti . Ci prova, mette in campo tanti temi attuali, la corruzione, la politica, la povertà, anche organicamente collegati tra loro, qualche idea originale, ma non decolla. Marco Giallini è Numa TEMPESTA, imprenditore italiano, e questo è sufficiente a inquadrarlo a 360°,...

Internazionali d'Italia 2018 : Nadal guida la truppa degli uomini. Donne - ci sono Masha e Serena : A cominciare dalla danese Caroline Wozniacki, numero 2 del mondo, la spagnola Garbine Muguruza, semifinalista nel 2017 e 2016, stagione in cui poi trionfò nello Slam parigino e l'ucraina Elina ...

Camerun : liberati 12 ostaggi europei. 5 sono Italiani : Secondo quanto riportato da Agence France Presse, il ministro della Comunicazione del governo del Camerun, Issa Tchiroma Bakary, ha annunciato oggi che un gruppo di turisti europei è stato liberato dai miliziani separatisti anglofoni che lo aveva rapito nella zona di Nguti, nel Sud-Ovest del Paese. La liberazione sarebbe avvenuta lunedì scorso grazie a quella che è stata definita una "operazione speciale". Tra i dodici turisti c'erano anche ...

Sono tre le città Italiane che si candidano per le Olimpiadi del 2026 : 'Il nostro obiettivo non è solo avere un numero record di candidate, ma selezionare la città migliore per ospitare le migliori Olimpiadi con i migliori atleti del mondo' , sottolinea il presidente ...

Scandalo Facebook : "I profili social coinvolti sono 87 milioni - 214mila in Italia" : Per indagare sull'efficacia e il reale impatto dei messaggi ci vorranno mesi. Sarebbero 214mila gli utenti di Facebook attivi in Italia di cui il social network avrebbe "condiviso i dati in modo improprio con...