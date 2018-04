In Bahrein la Ferrari può vincere ancora

F1 - GP Bahrein 2018 : Ferrari - cerca la fuga! Le Rosse volano nel deserto - Sebastian Vettel vuole il bis. Lewis Hamilton per la rimonta : La Ferrari vuole volare via sotto i riflettori del deserto e fare scacco matto, la Mercedes è costretta a inseguire disperatamente come forse nessuno ci si aspettava. Questi sono i temi caldi del GP del Bahrein, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno in programma oggi pomeriggio (ore 17.10): si preannuncia una gara vibrante e con tanti possibili colpi di scena ma con la certezza che le Rosse partiranno con tutti i favori del pronostico, forti ...

LIVE F1 - GP Bahrein 2018 in DIRETTA : gara. Risultato - classifica e aggiornamenti in tempo reale. Vettel e la Ferrari - battaglia nel deserto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP del Bahrein 2018, seconda prova del Mondiale F1. Oggi è in programma la gara sul circuito del Sakhir, il weekend vivrà il suo momento clou, il corpo a corpo tra i piloti regalerà grandi emozioni in una corsa che si preannuncia appassionante, emozionante e molto divertente. La Ferrari partirà con tutti i favori del pronostico, forte di una prima fila tutta rossa grazie alle prestazioni di Sebastian ...

F1 - GP Bahrein 2018 : analisi qualifiche. Ferrari - una prima fila da capitalizzare in gara. Decisiva la gestione delle gomme : Un sabato praticamente perfetto per la Ferrari quello del Gran Premio del Bahrein 2018 di Formula Uno. Non solo perchè in qualifica è arrivata la doppietta Sebastian Vettel – Kimi Raikkonen ma, anche, per tante altre ottime notizie che si sono materializzate. La conferma che la SF71H è una vettura performante e pronta a vincere in tutti i circuiti, come la nona posizione di domani in griglia per Lewis Hamilton e, per finire, la ...

Lewis Hamilton - GP Bahrein 2018 : “Le Ferrari sono più forti - sarà difficile entrare in top 5” : Lewis Hamilton ha avuto delle difficoltà importanti durante le qualifiche del GP del Bahrain, seconda prova del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la sua vettura e con la pista, chiudendo con un deludente quarto posto ben lontano dai suoi abituali standard esibiti durante il time-attack. Il Campione del Mondo scatterà in nona posizione a causa della penalizzazione inflitta per la ...

Ferrari - prima fila tutta rossa al Gran Premio del Bahrein : prima fila tutta Ferrari nel Gran Premio del Bahrain , secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 . Sebastian Vettel ha conquistato la pole position con il tempo di 1'27'958 davanti al compagno di ...

LIVE F1 - GP Bahrein 2018 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale. PRIMA FILA FERRARI! Vettel in pole - 2° Raikkonen! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di F1: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 17.00 , italiane,...

F1 - GP Bahrein 2018 : I BOLIDI ROSSI del deserto! Prima fila Ferrari - pole position di Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel centra la pole position numero 51 in carriera grazie ad un ultimo giro veramente perfetto nel quale è andato ad abbattere il muro dell’1:28 sul tracciato di Sakhir. Il tedesco della Ferrari, infatti, ferma le lancette su uno strepitoso 1:27.958 andando a superare il compagno di scuderia Kimi Raikkonen, proprio in extremis, per appena 143 millesimi. Una Prima fila tutta rossa, dunque, domani nel Gran Premio del Bahrein di ...

F1 - Griglia di partenza GP Bahrein 2018 : risultato e classifica. Sebastian Vettel in pole position - doppietta Ferrari! Hamilton nono : Sebastian Vettel scatterà in pole position nel GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale F1. Qualifiche da sogno del tedesco che scatterà davanti a tutti in una memorabile prima fila tutta Ferrari grazie al secondo posto di Kimi Raikkonen (ultima volta in Ungheria nel 2017). Lewis Hamilton è soltanto quarto e dovrà così scattare in nona posizione a causa della penalizzazione inflitta per la sostituzione del cambio. Terzo Bottas, quarto ...

LIVE F1 - GP Bahrein 2018 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale. Ferrari all’assalto della pole con Vettel e Raikkonen : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di F1. Si prospetta un altro confronto tra Ferrari e Mercedes. Un colpo di scena però ha preceduto il time-attack: Lewis Hamilton, il principale candidato per la partenza dalla p.1, sarà arretrato di 5 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito il cambio sulla sua W09 e dunque si ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Lewis Hamilton penalizzato. Come cambia la gara? Ferrari può approfittarne anche se… : La notizia è arrivata in seconda serata ma, vista l’importanza, avrebbe meritato la prima: Lewis Hamilton (Mercedes) penalizzato di 5 posizioni in griglia di partenza nel GP del Bahrein 2018 (seconda prova del Mondiale di Formula). Motivo? Sostituzione del cambio sulla W09. Un’operazione, ad onor del vero, effettuata anche dal compagno di squadra Valtteri Bottas ma il finlandese, avendo cambiato il componente nel corso del weekend a ...

F1 - GP Bahrein 2018 : con Lewis Hamilton penalizzato la Ferrari punta decisa alla pole position : In un’era della Formula Uno nella quale è decisamente complicato sorpassare, le qualifiche diventano sempre più fondamentali. Non fanno eccezione quelle in programma oggi (ore 17.00) per comporre la griglia di partenza del Gran Premio del Bahrein 2018 (clicca qui per programma e tv) di Formula Uno. Se quello che si è visto nella giornata di ieri sarà confermato, per una volta la Mercedes potrebbe non avere vita facile per puntare alla pole ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Ferrari multata di 5000 euro per unsafe relase con Kimi Raikkonen : La Ferrari è stata multata di 5000 euro dal collegio dei commissari sportivi del GP del Bahrain a causa di un “unsafe release” sulla vettura di Kimi Raikkonen durante le prove libere 2. Il finlandese, infatti, è tornato ai box per sostituire le gomme supersoft ma alla ripartenza dal pit stop ha capito che l’anteriore destra non era stata serrata nel modo corretto. A quel punto lo scandinavo ha accostata la vettura ...